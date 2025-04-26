İrlandalı Gençler, Kanserli Çocuklara Destek İçin 233 Gün Sonra İstanbul'a Ulaştı

Kanserli çocuklara destek olmak amacıyla yaklaşık 7 ay önce İrlanda'dan kanoyla yola çıkan 3 İrlandalı maceraperest, Tuna Nehri ve Karadeniz üzerinden geçtikleri binlerce kilometrelik rotanın ardından İstanbul'a ulaştı.

Ryan, Liam Cotter ve Johnny Coyne isimli İrlandalı üç genç; İrlanda'daki bir çocuk kanseri fonuna destek olmak amacıyla 7 ay önce kolları sıvadı. İrlanda'nın Dublin kentinden bu zorlu yolculuğa çıkan ekip, 233 gün sonra İstanbul Boğazı'nda Dak-Sar Deniz Arama Kurtarma ve Sahili Güvenlik ekipleri tarafından karşılandı. Binlerce kilometrelik rotaları boyunca hem doğayla hem de zorlu hava şartlarıyla mücadele eden ekip, Kuleli sahilinden karaya ayak basarak yolculuklarını başarıyla tamamladı.

"Onların yanında olmaktan mutluluk duyduk"

Dak-Sar Deniz'de Arama Kurtarma Derneği'nin gönüllü kaptanlarından biri olan Eda Ayakatik, yaptığı açıklamada, 3 İrlandalı turisti karşıladıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Biz bugün Dak-Sar olarak 7 ay önce İrlanda Dublin'den yola çıkan 3 kanolu genci İstanbul Boğazı'nda karşıladık. 7 ay sonunda 12 ülkeyi zor şartlarda geçerek Bulgaristan'dan, Karadeniz'den, Türkiye karasularına giriş yaptılar. İstanbul Boğazı'na girdiklerinde Sahil Güvenlik ve bir Dak-Sar botuyla onları karşıladık. Kuleli'deki varış noktalarına kadar onlara refakat ettik. Boğaz'a girişleri valilikten izin alınarak sağlandı. Bu maceralı seyri İrlanda'daki bir çocuk kanseri fonuna para toplamak için de yaptılar. Böyle de güzel, ulvi bir amaçları oldu. Biz de son etabında onların yanında olmaktan mutluluk duyduk. Kolluk ve kamu unsurlarının ciddi ve yardımsever yaklaşımlarına teşekkür ederiz" dedi. - İSTANBUL