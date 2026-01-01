İranlılar Krize İnat Yılbaşında Van'ı Tercih Etti

Haber: İshak Kara

(VAN)- İran'da ekonomik darboğaz nedeniyle başlayan protestolar yeni yılın ilk gecesinde de devam ederken, birçok İranlı yılbaşı için Van'ın tercih etti.

İran'da artan hayat pahalılığı ve ekonomik sorunlara karşı başlayan protestolar, 2026'nın ilk günlerinde de etkisini sürdürdü. İranlılar her sene olduğu gibi bu sene de yeni yılda yine Van'a akın etti. 3 günlük resmi tatil ve izin günü dolayısıyla 2026'ya eğlenerek girmek isteyen İranlılar Van'daki eğlence mekanlarını doldurdu. İranlı turist sayısı geçen yıllara göre düşmüş olsa da renkli görüntülere sahne oldu.

İranlılar gündüzleri alışveriş, tekne gezileri gece ise eğlence merkezlerini tercih etti. Van'daki eğlence mekanlarında düzenlenen yılbaşı programlarına katılan İranlı turistler, Van'ı çok sevdiklerini kendi evleri olarak gördüklerini belirterek sürekli Van'a geldiklerinin altını çizdi.

İşletmeci Turan Acar,"Yılbaşı şu anda çok güzel geçiyor. Herkes memnun. Biz sadece İranlılar turizmi üzerine çalıştığımız için sadece şu anda İranlılar var bizde. Yılbaşımız çok şükür kazasız, belasız geçirdik. Herkese mutlu yıllar diliyoruz. İranlılar da kardeşimiz, dostlarımız, çoğusu zaten biz de aile olmuşuz. Halbuki İranlılar olmasa vallahi Van'da iş yoktur. Herkese nice mutlu yıllara diliyorum" dedi

İranlı Zehra Fedayi, "Ortam çok iyi. Çok seviyorum böyle bir ortamı. İranlıların Van'ı tercih etmeleri, İran'a yakın sınır olmasıdır. İran'a başka ülkelerde komşu. Mesela Bakü de Azerbaycan da İran'a yakın, ama Vanlıların davranışları, Vanlıların iyilikleri herkesi Van'a çekiyor. Yani tatillerinde boşluk buldukları gibi hemen Van'a koşuyorlar. Bu da zaten buranın Van halkının iyiliklerinden ve burada iyi eğlence ortamından dolayıdır. Yani bir iki gün üç gün bile arada oluyorsa Van'ı seçiyorlar. Yani başka şu an ben turizm şirketinde çalışıyorum. Bizim son haftamız oluyorsa, İran'ın perşembe cuması oluyorsa onu da bile artık buraya koşmak istiyorlar, buraya gelme istiyorlar" ifadesini kullandı.

Hamit Abdullah, "Çok güzel. Biz seviniyoruz Van'da olduğumuz için. Van çok güzel bir yerdir. Yani Vanlılarla tanıştığımız için daha çok seviniyoruz. Van'da olmak bizi sevindiriyor. Yani her yıl bunu kutluyoruz. Van'da olmayı istiyoruz. Van insanlarıyla çok güzel anlaşıyoruz. Yılda biz en az 5-6 kere buradayız. Yani burada oldu hatta ticarete bile başladık. Yeni yılda herkese 2026'da mutluluklar dilerim. Herkese ve tüm vatandaşlarıma herkese güzel şeyler umut ediyorum" değerlendirmesi yaptı.

Tebriz'den gelen Parinaz hacimirzai ise "Yeni yılda barış ve sağlık ve mutluluk istiyorum. Van'da Edremit, Şemsiye Sokak bir de Cumhuriyet, Maraş ve İskele Caddesini gezdim, Van'ı çok beğeniyoruz. Sürekli buraya gidip geliyoruz. Çok güzel bir yer, tatlı bir yer. Küçük ama çok güzel" diye konuştu.

Dj saeedsezar,"İran'nın Tebriz şehrinden geliyoruz. Çok güzel, çok iyi. Biz buraya tur getiriyoruz. Tüm İranlılara tavsiyemdir hepsi Van'a gelsinler. Yılbaşınızı kutluyorum. Van'ın her yerini gezdik. Gemiye bindik. Her gece diskoya gidiyoruz. Çok güzel bir yer" dedi.

İranlı bir başka vatandaş, "Bu sene çok güzel, çok farklı bir ortam var. Allah'a şükür ortam çok değişik bir şey. Tabii ki İranlılar Van'ı tercih ediyorlar. Çünkü Van ortamı daha uygun ve daha güzel. Umarım bu yıl herkes için mutluluk, para ve huzur getirsin" dileklerinde bulundu.

İran'da yaşayan Adanalı Birkan Kırberk da "Mobilya sektöründeyim. Ben yeni yılı kutlamak için Van'a geldim. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Hepinize mutlu yıllar diliyorum. Çok iyi geçiyor. İranlılarla birlikte mutlu bir yeni yıla giriş yapıyoruz. Van çok güzel bir şehrimiz. Adana da öyle. Van benim çok beğendiğim bir şehirlerden biri olduğundan dolayı her zaman Van'a geliyorum. Van'da her türlü aktivitelere sahibiz. Bugün yılbaşı için geldim ve arkadaşlarım, İranlılarla birlikte yeni yılımızı kutlamaya geldik" dedi.