İran'ın İsrail'e İHA saldırısı nedeniyle THY uçağı geri döndü

İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlatmasının ardından Tahran Hava Sahası tüm ticari uçuşlara kapatılması nedeniyle Türk Hava Yolları'nın uçağı havadan geri döndü. İstanbul-Meşet, İstanbul-İsfahan ve İstanbul-Şiraz uçuşlarını yapan uçakları ise havada tur atarak geri dönüş için kararı bekliyor.

İran'ın İsrail'e dron saldırısı başlatmasını ardından Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Tahran seferini yapan uçağı İstanbul Havalimanı'na geri döndü. THY uçağı saat 00.20 sıralarında İstanbul'a geri döndü.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Meşet, İstanbul-İsfahan ve İstanbul-Şiraz uçuşlarını yapan uçakları ise havada tur atarak geri dönüş için kararı bekliyor. - İSTANBUL