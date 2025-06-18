İran ile İsrail Arasındaki Çatışmalara Rağmen İranlı Turistlerin Türkiye Ziyareti Devam Ediyor

İran ile İsrail Arasındaki Çatışmalara Rağmen İranlı Turistlerin Türkiye Ziyareti Devam Ediyor
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İran ile İsrail arasında 6 gündür süren çatışmalara rağmen Van Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki hareketlilik azaldı. İranlı turistlerin Türkiye'ye ilgisi devam etse de ziyaretler genellikle kısa süreli. İran vatandaşları ülkelerine dönmeyi sürdürdüğünü belirtirken, korku havasının olmadığını vurguluyorlar.

İran ile İsrail arasında 6 gün önce başlayan çatışmalar sürerken, Van Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki hareketlilik bugün itibarıyla biraz daha azaldı.

Dünkü dikkat çekici dönüş trafiğinin ardından, bugün hem Türkiye'ye gelenler hem de İran'a dönenler açısından benzer bir yoğunluk gözlendi. İranlı turistlerin Türkiye'ye ilgisi sınırlı ölçüde devam ederken, ziyaretlerin büyük bölümü kısa süreli olmaya devam ediyor.

Çatışmalara rağmen İran vatandaşlarının genellikle ülkelerine dönmeyi sürdürmesi dikkat çekerken, turistler kalıcı göç niyetlerinin olmadığını vurguluyor.

"İranlılar ülkesini terk etmiyor"

Türkiye'de yaşayan Sanem isimli İranlı bir vatandaş, annesini Tebriz'e götürdüğünü ve dönüş için aldığı uçağın iptal edilmesi nedeniyle karayoluyla İstanbul'a döneceğini belirtti. İran'da şu an için durumların iyi olduğunu söyleyen vatandaş, "Devlet, insanları korumak için elinden geleni yapıyor. Su ve elektrik kesintisi olmasın diye gayret sarf ediliyor. Mecbur kalmasaydım, eşim Türkiye'de olmasaydı, ailemin yanında ülkemde kalırdım. İran, zamanında 8 yıl boyunca Irak'la savaştı. Bu yüzden büyüklerimiz bu tür durumlara alışık. Onlar bize de sakin olmamız gerektiğini söylüyor. Konuştuklarım arasında Avrupa'ya gidenler vardı. Ancak minibüste İstanbul'a dönen sadece iki kişi vardı, diğerleri yurtdışına gidiyordu" dedi.

"Korku havası yok"

Pasaportunu göstererek sürekli Türkiye'ye geldiğini belirten Soleyman Della isimli bir diğer İran vatandaşı ise "Havalar sıcak, Diyarbakır'a gezmeye gidiyorum. İran'da hiçbir sıkıntı yok. Biz yine de İran'da yaşıyoruz. Şu an bir korku havası yok" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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