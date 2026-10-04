Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ekonomik savaş hedefine ulaşılamadığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin ekonomik yaptırımlarına rağmen düşmanın ekonomik savaş hedeflerine ulaşmasına izin vermediklerini söyledi. Pezeşkiyan, hükümetin olağanüstü koşullar için yeni yapılanmaya gittiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımları ile ilgili, "Ekonomik baskı arttı ancak Allah'ın yardımı, halkın desteği ve hükümetteki çalışma arkadaşlarımızın aldığı tedbirler sayesinde düşmanın ekonomik savaş hedeflerine ulaşmasına izin vermedik" açıklamasında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda ABD'nin ülkesini hedef alan ekonomik yaptırımları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hükümetin olağanüstü koşulları yönetmek amacıyla yeni bir yapılanmaya gittiğini ifade eden Pezeşkiyan, "Düşmanın son aylardaki planı, İran'ın değerli halkı üzerinde baskı oluşturmak amacıyla ülkemizin hayati damarlarını kesmekti" dedi. Buna rağmen ABD'nin planında başarılı olamadığını vurgulayan Pezeşkiyan, "Ekonomik baskı arttı ancak Allah'ın yardımı, halkın desteği ve hükümetteki çalışma arkadaşlarımızın aldığı tedbirler sayesinde düşmanın ekonomik savaş hedeflerine ulaşmasına izin vermedik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tunceli'de cipin önüne bir anda çıktı! Ayı çarpmanın etkisiyle öldü

Ne köpek ne de tilki! Dağlık alandan bir anda yola çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzon’da 12 yıl önce kaybolan 2 kişi, öldürülüp ormana gömülmüş

İki arkadaş 12 yıldır kayıptı! Vahşi cinayete kurban gitmişler
MasterChef Somer Şef'ten sürpriz hamle! Kapanan mekanını kebapçı yaptı

Ünlü şef yeni işini duyurdu! Yatırımını bu alana yaptı
9 aylıkken babası şehit olmuştu! Eyüphan sünnet düğününe babasının adını taşıyan TOMA ile gitti

9 aylıkken babası şehit olmuştu! Düğününe o araçla gitti
Benzin bidonuyla galeriye geldi! 6 aracı ateşe verip teslim oldu

6 aracı benzin döküp yaktı! Her şey kameraya yansıdı
Hatay’da trafik kazası: 3'ü ağır 5 yaralı

Otomobiller hurdaya döndü! Çok sayıda yaralı var
Antalya Gazipaşa'da vücudunda kesikler bulunan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

20 yaşındaydı! Korkunç halde bulundu
Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta 2 golle kazandı

Fenerbahçe, kırmızı karta rağmen 2 gol attı ve kazandı