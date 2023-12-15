Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi' çerçevesinde kentte yaşayan Iraklı gençler, Büyük Taarruz'da önemli bir yere sahip olan Şuhut ilçesini gezdi.

Iraklı gençler, Büyük Taarruz'da önemli bir yere sahip olan Şuhut ilçesini gezdi

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi' çerçevesinde kentte yaşayan Iraklı gençler, Büyük Taarruz'da önemli bir yere sahip olan Şuhut ilçesini gezdi.

Gençler, Şuhut ilçesindeki tarihi ve turistik yerleri gezerek, ilçe hakkında bilgi edindi. Atatürk evini gezen gençler, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini hayranlıkla izledi.

Şuhut'un yöresel lezzetlerinden olan keşkek ikramı sonrası gençler, Şuhut'ta olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gezi, Şuhut Şehit ve Gaziler Merkezi, Şuhut Kadın Kültür Evi, Şuhut Meslek Yüksekokulu ve Gençlik Merkezini ziyareti ile tamamlandı. Gezi, gençlerin Türkiye'ye ve Türk kültürüne uyumlarını sağlamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi. - AFYONKARAHİSAR