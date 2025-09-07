Haberler

İnhisar Kaymakamı Mücahit Ünal'a Ziyaretler Devam Ediyor

İnhisar Kaymakamı Mücahit Ünal'a Ziyaretler Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in İnhisar ilçesinde göreve yeni başlayan Kaymakam Mücahit Ünal, Ziraat Bankası İnhisar Şube Müdürü Oktay Dikmen'in ziyaretini kabul etti. Görüşmede ilçenin ekonomik durumu ve tarımsal faaliyetler hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde göreve yeni başlayan Kaymakam Mücahit Ünal, hayırlı olsun ziyaretlerini kabul etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Ziraat Bankası İnhisar Şube Müdürü Oktay Dikmen, Kaymakam Ünal'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ünal, Müdür Dikmen'e nazik ziyareti için teşekkür etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, ilçenin ekonomik yapısı ve tarımsal faaliyetlere ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde de bulunuldu.

İnhisar Kaymakamlığı, ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda, kamu kurumları arasında iş birliği ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Okan Buruk canlı yayında açıkladı: Korkumuz Osimhen ile başımıza geldi

Canlı yayında açıkladı: Korkumuz Osimhen ile başımıza geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciyken kaybettiği cüzdanını 51 yıl sonra buldu

Öğrenciyken kaybettiği cüzdanı 51 yıl sonra buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.