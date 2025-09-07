İnhisar Kaymakamı Mücahit Ünal'a Ziyaretler Devam Ediyor

Bilecik'in İnhisar ilçesinde göreve yeni başlayan Kaymakam Mücahit Ünal, hayırlı olsun ziyaretlerini kabul etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Ziraat Bankası İnhisar Şube Müdürü Oktay Dikmen, Kaymakam Ünal'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ünal, Müdür Dikmen'e nazik ziyareti için teşekkür etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, ilçenin ekonomik yapısı ve tarımsal faaliyetlere ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde de bulunuldu.

İnhisar Kaymakamlığı, ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda, kamu kurumları arasında iş birliği ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. - BİLECİK