İngiltere'den 110 Milyar Dolarlık Medya Devine Onay

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu, ABD merkezli Paramount Skydance şirketinin Warner Bros. Discovery şirketini 110 milyar dolara satın alma teklifine onay verdi.

İngiliz hükümeti ve İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu, ABD'li Paramount Skydance medya ve eğlence şirketinin, Warner Bros. Discovery şirketini 110 milyar dolara satın almasına onay verdi. Yapılan açıklamada, önerilen birleşmenin İngiltere'de rekabet açısından daha fazla müdahale gerektirecek bir yönü bulunmadığına karar verildiği aktarıldı. Açıklamada, "Buna paralel olarak dikkatli bir değerlendirmenin ardından Paramount'tan bu aşamada alınan güvenceler ve yasal olarak bağlayıcı diğer taahhütler, İngiltere'de çeşitli yayın ve talep üzerine hizmetlerin devamlılığını, kendine özgü yayın kimliklerinin devamlılığını ve önemli haber programlarının kendine özgü yayın kimliklerini korumaya yardımcı olacak bir dizi koruma sağladığı gerekçesiyle Kamu Yararına Müdahale Bildirimi (PIIN) yayınlamamaya karar verilmiştir" denildi.

Bu kapsamda Paramount Skydance'in CEO'su David Ellison'ın çocuk televizyon kanalları Nickelodeon ve Cartoon Network de dahil olmak üzere İngiltere'de üretilen özgün içerikler ve İngiliz Channel 5 haber kanalının bağımsızlığı konusunda en az 5 yıl sürecek yasal olarak bağlayıcı garantiler sunduğu belirtildi. Paramount'a ait Channel 5, lisansı 2034 yılının sonunda sona erene kadar kamu hizmeti yayıncısı olarak faaliyet göstermeye devam edecek ve yayın politikası CNN International ve CBS News'ten editoryal olarak ayrı yürütülecek.

Bu karar, şirketleri İngiltere'deki uzun süren düzenleyici incelemelerden kurtarırken, anlaşmanın tamamlanmasının önündeki en büyük engel olarak California öncülüğündeki ABD eyaletleri tarafından açılan davalar kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı