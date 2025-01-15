Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam! Tam bilet ücreti 20 liradan 27 liraya yükseldi

İstanbul'da ulaşıma okkalı zam! İşte yeni tarife
Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?' sorusuna çok net yanıt

Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna net yanıt
Serenay Sarıkaya ifade vermek için adliyede! Sorulara böyle tepki verdi

Serenay Sarıkaya adliyede! En merak edilen soruya böyle tepki verdi
Adana'da üç kişi boğazları kesilmiş halde ölü bulundu

Adana'da üç kişi boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

İngiltere'de Yolsuzlukla Mücadele Bakanı Tulip Siddiq İstifa Etti

İngiltere'de Yolsuzlukla Mücadele Bakanı Tulip Siddiq İstifa Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Tulip Siddiq, akrabası eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile mali bağlantıları olduğu iddiaları üzerine istifa etti. İstifa mektubunda yasaları ihlal etmediğini belirten Siddiq, durumunun hükümet çalışmalarında dikkat dağıtabileceğini ifade etti.

İngiltere'de Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Tulip Siddiq, akrabası eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile mali bağlantıları olduğu iddialarının ardından istifa etti.

İngiltere Hazine Bakanlığı'nda Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Tulip Siddiq'in teyzesi eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile mali bağlantıları olduğu iddia edildi. İngiltere'de haftalardır gündemde olan iddiaların ardından Siddiq istifa kararı aldı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a ilettiği istifa mektubunda Siddiq, "Bağımsız bir inceleme sonucunda yasaları ihlal etmediğim teyit edildi ve uygunsuz davrandığımı gösteren hiçbir kanıt bulunmuyor" ifadelerini kullandı. Siddiq, durumunun hükümet çalışmalarında dikkat dağıtabileceği gerekçesiyle görevi bıraktığını belirtti.

Başbakan Starmer, istifa kararının ardından Emeklilik Bakanı Emma Reynolds'u yeni Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı olarak atadı.

Soruşturmada adı geçmişti

Bangladeş'te Ağustos 2024'te öğrenci protestolarının ardından baskılara dayanamayan Şeyh Hasina, başbakanlık görevinden istifa etmişti. Bangladeş'te Hasina hakkında yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. Geçtiğimiz ay ise ailesinin Bangladeş'teki altyapı harcamalarından 3.9 milyar sterlin parayı zimmete geçirdiği iddialarıyla ilgili açılan bir soruşturmada Tulip Siddiq'ın adı geçmişti. Bir İngiliz gazetesi, Siddiq'a ait Londra'daki bir dairenin eski Bangladeş hükümetiyle bağlantılı bir kişi tarafından kendisine verildiğini öne sürmüştü. Siddiq söz konusu iddiaları birçok kez reddetmiş, İngiltere Başbakanı Starmer ise Siddiq'a güvendiğini belirtmişti. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu
img

İngiltere, Aşk Adası'ndaki Türk yarışmacıyı konuşuyor
img

Tıraş bıçağıyla yüzünü kesen adam 213 bin lira tazminat kazandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi

Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi
Menzil Cemaati'nde kavga büyüyor! Köye özel harekat timleri sevk edildi

Menzil'de kavga büyüyor! Özel harekat timleri soluğu köyde aldı
Bakan Işıkhan'ın canlı yayında sarf ettiği cümle emeklileri korkuttu

Canlı yayında sarf ettiği cümle milyonlarca emekliyi korkuttu
ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Görenler inanamadı

ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Hala sapasağlam
Halit Ergenç 25 yıllık dostu Ayşe Barım'la ilgili sessizliğini bozdu

Halit Ergenç, Ayşe Barım'la ilgili sessizliğini bozdu
Ev ve araba almak isteyenler Merkez Bankası'nın toplantısına odaklandı

Ev ve araba almak isteyenler o tarihe odaklandı

Son Dakika Haberleri

Öğrenci, tam abonman ücretleri ne kadar oldu 2025? Serenay Sarıkaya ifadesinde ne dedi? Adana'da ne oldu? Adana'da üç kişi boğazları kesilmiş halde ölü bulundu! İSTANBUL'DA ULAŞIMA ZAM! İstanbul toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? Tam, öğrenci bilet ücreti kaç TL oldu? Ekin Su kimdir, kaç yaşında? Aşk Adası Ekin-Su Cülcüloğlu nereli? Serenay Sarıkaya ifade verdi mi, ne dedi? İstanbul toplu taşımaya zam gelecek mi? Otobüs, metro, metrobüs ne kadar olacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün? Zahide Yetiş olayı nedir? Mehmet ve Sabriye çifti olayı nedir, çözüldü mü? 15 Ocak ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 15 Ocak tarihinde dünyada neler oldu? Dilara Altıntop kimdir, kaç yaşında? Reza Zarrab ile evlendiği iddia edilen Dilara Altıntop'un biyog
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.