İncir Fiyatlarındaki Düşüş Çiftçileri Zorluyor

İncir Fiyatlarındaki Düşüş Çiftçileri Zorluyor
Güncelleme:
Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan üretici Esma Kaygısız, incir satış fiyatlarının büyük düşüş yaşadığına ve çiftçilerin zor günler geçirdiğine dikkat çekti. Tariş'in alım sürecini erken sonlandırmasının ve tüccarların fiyatları düşürmesinin yanı sıra artan maliyetler karşısında yaşanan sorunlar, çiftçilerin emeğinin karşılığını alamasına neden oluyor. Kaygısız, yetkililere çiftçilere sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Eğrek Mahallesi'nde yaşayan üretici Esma Kaygısız, büyük emekle yetiştirdikleri incirin yok pahasına satılmasına tepki gösterdi. Çiftçiler, hem Tariş'in alım sürecini erken sonlandırması hem de tüccarların fiyatları düşürmesi nedeniyle zor günler geçiriyor.

İncirin en düşük kalitesine sezon başında 280 TL taban fiyat açıklanmasına rağmen, şu günlerde fiyatların 150 TL'ye kadar gerilediğini belirten Kaygısız, üreticilerin emeğinin karşılığını alamadığını dile getirdi. Kaygısız, yaşadıkları sıkıntıları, "Zeytinyağımız da bu sene para etmedi. 100 liraya kadar düşürdüler. İncir çiftine 6 bin lira istediler, ileği ve gübreyi 1000 TL'den aldık. Budama işi başlı başına bir zahmet. Şimdi incir 150 liraya düştü. Çiftçinin bacağından tuttular, paldır küldür sürüklüyorlar" sözleri ile dile getirdi.

Yetkililere çağrı: "Bu işi sahipsiz bırakmayın"

Tarımda üretim maliyetlerinin hızla arttığını ancak ürünün para etmediğini vurgulayan Kaygısız, Tariş Müdürü'ne ve İlçe Tarım Müdürü'ne çağrıda bulunarak, çiftçiye sahip çıkılmasını istedi. İncir üretiminin Aydın ekonomisi için hayati önemde olduğunu hatırlatan Kaygısız, "Milletin efendisi köylü deniyor ama kimse köylünün, çiftçinin yanında değil. Bu işe bir el atsınlar. İncir üreticisi sahipsiz kalmasın" dedi. - AYDIN

