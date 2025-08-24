İncir Ağaçları da Zeytin Gibi Korunmalı

Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu incir ağaçlarının da aynı zeytin ağaçları gibi tescillenerek koruma altına alınması gerektiğini belirtti.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulunan İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu'nun Ağustos ayı toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıda konuşan Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, incirin kanunla korunması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin tescilli ürünlerinden olan Aydın incirinin dünya genelinde büyük bir marka değerine sahip olduğunu hatırlatan Kendirlioğlu, "İnciri ülkemizde Aydın dışında yetiştiren başka bir il yok. Sadece İzmir'in kuzey dağlarında bir miktar yetişiyor ama o da neredeyse Aydın'a sınır. Hal böyle olunca başka yerde yetişmeyen incirimizin, hatta ve hatta her kutsal kitapta adı geçen incirimizin dünyada değerini daha çok arttırmak, önemini perçinlemek adına zeytin ağaçlarının kanunla korunduğu gibi aynı şekilde incir ağaçlarının da korunması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu incir Avrupa'da ya da gelişmiş ülkelerin herhangi bir yerinde olsaydı çok daha fazla korunurdu. Bence bizim bu ülkelerden farkımız yok, elimizdeki değeri koruma adına bunu da kanunla korumalıyız. Elimizdeki değeri geleceğe aktarmamız gerekiyor" dedi. - AYDIN