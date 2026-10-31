İmbat işçilerinin yürüyüşü 5. gününde Kırkağaç'ta jandarma barikatıyla durdu

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - İmbat Madencilik işçilerinin ödenmeyen maaşları ve işçilik alacaklarının ödenmesi talebiyle Soma'dan Ankara'ya başlattığı yürüyüş, Kırkağaç Çamlığı'nda jandarma barikatıyla engellendi. Direnişlerinin beşinci gününde seslerini duyurmaya çalışan madenciler, ağaçlara çıkarak "Ankara duy sesimizi. Açız, aç" diyerek yaşadıkları mağduriyete dikkati çekti.

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik'te çalışan işçilerin, ödenmeyen maaşları ve birikmiş işçilik alacaklarının ödenmesi talebiyle başlattığı hak mücadelesi beşinci gününde devam ediyor. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölge Şubesi öncülüğünde Soma'dan Ankara'ya yürümek üzere yola çıkan madenciler, Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki Çamlık mevkisinde jandarma barikatıyla karşılaştı. İlerlemelerine izin verilmeyen işçiler, alacakları ödenene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı.

Direnişin beşinci gününde konuşan bir işçi, maaşlarını hala alamadıklarını belirterek, "Bugün ayın 31'i. Geçen ayki maaşımız hala duruyor, bu ay da bitti. Biz daha geçen ayki maaşımızı alamadık. Yatan paralar sadece 25 bin lira. Biz kimseye kötülük yapmıyoruz. Sadece maaşlarımız düzgün yatsın istiyoruz. Kimseye zarar verme peşinde değiliz. Bu eylemimiz maaşlarımız düzelene kadar devam edecek" şeklinde konuştu.

Direnişin ilk gününden itibaren alanda bulunduğunu söyleyen bir başka madenci ise yetkililerden henüz sonuç alabilecekleri bir adım gelmediğini belirterek, "Direnişin beşinci günündeyiz. Birinci günden beri buradayım. Sesimizi duyan olmadı. Üreten biziz, savaşan biziz, parasını alamayan biziz, ezilen biziz. Bu iş ekmek, gelecek kavgası. ya bu iş çözülecek ya yolumuz Ankara'dır. Bundan da geri adım atmayacağız." dedi.

25 yıldır madencilik yaptığını belirten bir işçi ise yaşadığı geçim sıkıntısını, "25 yıldır madencilik hayatım var. Evime, çoluğumu çocuğumu görmüyorum. Burada, Kırkağaç Çamlığı'nda yatıp kalkıyorum. Yani anlayacağınız bir paket sigara param bile yok. Bu kadar açık sözlülükle ve net konuşuyorum. Eylemimiz devam ediyor. Ölmek var, dönmek yok bu yolda. Bizi kimse bu yoldan ayıramaz." sözleriyle anlattı.

Kırkağaç Çamlığı'ndaki bekleyişlerinin sürdüğünü belirten başka bir işçi ise şöyle konuştu:

"Şu ana kadar yetkililerinden herhangi bir gelişme yok. Burada eylemimize devam ediyoruz. Bundan sonra yolumuz Ankara. Herkesten buraya destek bekliyoruz. Gerekirse ölene kadar bu eyleme devam edeceğiz. Herkesi burada desteğe bekliyoruz."

Kaynak: ANKA