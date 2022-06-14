İlkadım'dan Bahar konseri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İlkadım'dan Bahar konseri

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
İlkadım'dan Bahar konseri

Samsun'da, İlkadım Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından 'Bahar Konseri' verildi.

Samsun'da, İlkadım Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından 'Bahar Konseri' verildi.

İlkadım Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, bu yıl ikinci kez sanatseverlerle buluştu. Belediye Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen Bahar Konseri'ne sanat müziği tutkunları ilgi gösterdi. Şef Erdal Şahin yönetimindeki 35 kişiden oluşan koro, gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Birbirinden seçkin eserleri seslendirilirken izleyenler de şarkılara eşlik etti. Kürdilihicazkar, muhayyerkürdi, uşşak ve hicaz makamlarında eserleri icra eden koro dinleyicilerden alkış aldı. Üç saat süren konserde seyircilerin eşlik ettiği İzmir Marşı, salonda büyük bir coşku oluşturdu.

Konser sonunda koro şefi ve koro ekibine teşekkür eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Türk sanat müziği koromuz bu yıl ikinci konserinde yine gönlümüzü şenlendirdi. Tüm koro mensuplarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İlkadım Belediyesi İlkadım Samsun Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title