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Ilgaz Dağı'nda yarıyıl tatili coşkusu

Ilgaz Dağı'nda yarıyıl tatili coşkusu
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Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte karnesini alan öğrenciler, aileleri ile birlikte Ilgaz Dağı'nın yolunu tuttu.

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte karnesini alan öğrenciler, aileleri ile birlikte Ilgaz Dağı'nın yolunu tuttu. Kızaklarla kayan öğrenciler, sınav ve okul stresini attı.

Çankırı-Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı'ndaki, Batı Karadeniz Bölgesi'nin en uzun pistine sahip Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye'nin farklı illerinden kayak severler ve öğrenciler yarıyıl tatilinin ilk gününde doyasıya eğlendi.

Ankara, Zonguldak, Çankırı, Çorum, Samsun başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden kayak gelen ziyaretçiler, Ilgaz Dağı'nın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi. Çocuklar ise kızakla kaymanın keyfini yaşadı.

"Yurduntepe Kayak Merkezi, eğlenceli vakit geçirmenin adresi olabilir"

Tatil için Zonguldak'tan Ilgaz Dağına geldiğini söyleyen öğretmen Hüseyin Öztürk, "Karadeniz Bölgesi'nde Ilgaz Dağı'nın methini duymuştuk. Geldiğimizde de bunun ne kadar haklı olduğunu görmüş olduk. Türkiye'de sadece Uludağ ve Erciyes biliniyor ama Ilgaz Dağı, Yurduntepe Kayak Merkezinin olduğu bölge hem profesyoneller için hem de amatörler için eğlenceli vakit geçirmenin adresi olabilir. Kar kalitesi ve yüksekliği de eğlence için gerçekten çok uygun. Gayet güzel, memnunuz. Kastamonu'da böyle bir dağın bulunması ve böyle bir faaliyette bulunulması ve bununda turizme katkısının olmasının gerçekten ülkemiz, bölgemiz açısından önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Sınav stresini atmak ve tatil yapmak için Ilgaz Dağına geldik"

Ankara'dan Ilgaz Dağı'na geldiklerini söyleyen Elifsu Duvar ise "Tatilimizin çok güzel geçmesini bekliyorum ve burayı da çok beğendim. Arkadaşımla birlikte kızakla kayıyoruz. Sınavlarımız da çok güzel geçti. Sınav stresini atmak ve tatil yapmak için Ilgaz Dağına geldik. Sömestir tatilini inşallah burada güzel geçireceğiz. Çok eğleniyoruz. Daha önce hiç kaymamıştık, kızağa binmemiştim. İlk kez geldim, ilk kez kayıyorum. İlk başta biraz korkuyordum ama sonra alıştım" diye konuştu.

"Daha önce hiç kaymamıştım. Bence benim için çok güzeldi"

Ankara'dan Ilgaz Dağı2na tatile geldiğini söyleyen Esmanur Polatcanlı da, "Sınıfımla birlikte sömestir tatili için geldik. Sınavlardan sonra stresimizi atmak için buraya geldik. Burası çok güzel bir yer. Biz çok beğendik. Daha önce hiç kaymamıştım. İlk başta korkuyordum ama sonra alıştım. Benim için çok güzel geçiyor" şeklinde konuştu.

"İlk defe kızakla kaydım gerçekten çok eğlenceli"

Zonguldak'tan Ilgaz Dağına sömestir tatili için gelen Amine Kılınç ise "Öğretmenimiz bizleri buraya karne hediyesi olarak getirdi. Bizim için eğlenceli oldu. Hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Ben daha önce hiç kaymadım. Ilgaz Dağı'na da ilk kez geliyorum. Arkadaşlarımla birlikte gelmek zaten ayrıca eğlenceli oldu. Ailem de karne hediyesi olarak beni buraya gönderdi, aileme de teşekkür ediyorum. İlk defe kızakla kaydım, gerçekten çok eğlenceli" ifadelerini kullandı.

"İlk defa Ilgaz Dağına geldim, gayet güzel, beğendim"

Ankara'dan öğrencileriyle birlikte geldiklerini söyleyen Aşır Karagöz da, "Hem kızak hem de kayak keyfe yapalım istedik. Gayet güzel bir gün geçiriyoruz. Çok keyifli, ilk defa Ilgaz Dağına geldim, gayet güzel, beğendim. Sadece biraz fiyatların pahalı olduğunu düşünüyorum. Şu anda bir tane pist açık, 6 kilometrelik uzun bir pist daha var ama o açık değilmiş. Ama şu mevcut karda güzel. Pistte güzel. Ben beğendim ve keyif aldım. Uzun bir pist değil birkaç kez çıkıp inmek gerekebilir" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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