İlçe Müftüleri Toplantısı Sultanhisar'da Gerçekleştirildi

Müftülükler arasında koordineyi güçlendirmek, yürütülen iş ve işlemlerde birlikteliği sağlamak, hizmette verimliliği artırmak amacıyla her ay düzenli olarak yapılan ilçe müftüleri toplantısı İl Müftüsü Hasan Güneş başkanlığında Sultanhisar'da gerçekleştirildi.

Ramazan ayında Aydın'da yapılacak faaliyetlerin görüşüldüğü toplantıda, Kur'an kurslarında ve yaygın din eğitimi verilen hizmet alanlarında, eğitimlerin etkinlik ve verimliliğinin artırılması, uygulamada birlikteliğin sağlanması, vaaz ve irşat konuları ile din hizmetlerinin etkinliği ve verimliliği konuları istişare edilerek mahallinde karşılaşılan sorunlara yönelik tespit ve çözüm önerileri görüşüldü. İlçe Müftüleri toplantısına katılan Sultanhisar Kaymakamı Bahadır Güneş, İl Müftüsü Güneş ve İlçe müftüleri ile istişarelerde bulunarak din görevlilerinin ve tüm İslam aleminin yaklaşan Ramazan ayını tebrik etti. - AYDIN