Iğdır FK - Amed SF Maçının Ardından Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri

- Iğdır FK - Amed SF maçının ardından

Yalçın Koşukavak : "Geçiş hücumlarında problem yaşıyoruz"

Servet Çetin ; "Takviye yaparsak çok iyi bir takım olacağız"

IĞDIR - Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında oynanan Iğdır FK-Amed SF maçının ardından teknik dorektörlwr mücadeleyi değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Iğdır FK, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, lider takım ile arayı kapatabilecekleri bir maç olduğunu belirterek, "Maçın önem değeri haftanın son maçı olması ve dünkü maçların sonuçları bakımından bizim için çok değerliydi. Yukarıyla puan farkımızı çok rahat kapatabileceğimiz bir maçtı. İşte futbol böyle, rakip size fırsatı verdi mi maçı öldürmeniz gerekiyor, öldürmediniz mi rakip canlı kalıyor, bu fırsatlar gelmese anlayabileceğim" dedi.

Yalçın Koşukavak: "Geçiş hücumlarında problem yaşıyoruz"

Geçiş hücumlarında problem yaşadıklarını söyleyen Koşukavak, "İlk yarı itibarıyla çok net 3-0 devreyi bitirebileceğimiz bir maçtı. Rakip bize geçiş hücumundan çok fırsat verdi. Geçiş hücumlarında haftalardır buna benzer problemler yaşıyoruz, maçı öldürmediğimiz için rakip sürekli canlı kalıyor" ifadelerini kullandı.

"Anlam veremediğim durum var"

Bazı kişilerin Iğdır FK'nın gol yemesini istediğini dile getiren Koşukavak, "Çok üzülüyorum. Sonuçta biz Iğdır şehrine hizmet ediyoruz, profesyoneliz, benim anlam veremediğim bir durum var, kulübenin arkasında uzun zamandır var. Bu takım 20 transferle yeni kurulmuş, bir alt ligden çıkmış, bugünkü rakibiniz sizden çok daha fazla maliyetle bir kadro kurmuş, ligde şu anda kırmızı alanda, siz beşinci sıradasınız, ben anlamlandıramıyorum. Arkadaki arkadaşlar Iğdır FK'nın gol yemesini bekliyor" dedi.

Servet Çetin ; "Takviye yaparsak çok iyi bir takım olacağız"

Amed SF Teknik Direktörü Servet Çetin ise kazanmak için geldiklerini söyleyerek; "Aslında biz buraya kazanmak için geldik, beraberliği hiç düşünmedik. Maçın başından sonuna kadar sürekli oynayan taraf olduk, topa hakim olmaya çalıştık. Bence 2 haftadır da bunu iyi gösteriyoruz. Gol bölgelerinde sıkıntılarımız var, oraya kadar getiriyoruz topu hem sonuçlandırma hem de son paslarda sıkıntılarımız var, bunu geliştirmemiz gerekiyor. İnşallah devre arasına kadar o bölgelere de biraz takviye yaparsak çok iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"Kazanmaya çalışan ekip olacağız"

Oyuncularını tebrik eden Çetin, "Bugün 1-0 mağlup duruma düştük, oynamaya devam ettik, 1-1'i yakaladıktan sonra da golü düşündük. Tamamen yaslanıp da 1 puan alalım gayesinde olmadık olmayız da. Çünkü biz içeride, dışarıda oynayan, kazanmaya çalışan ekip olacağız. İnşallah bu oyunumuzun üstüne koyacağız. Çok kısa süredir çalışıyoruz ama oyuncu arkadaşlarımızı gerçekten çok tebrik ediyorum" diye konuştu.