Iğdır'da oluşan hortum korkuya neden oldu Iğdır'da bir anda oluşan küçük çaplı hortum korkuya neden oldu.

Iğdır'da oluşan hortum korkuya neden oldu

IĞDIR - Iğdır'da bir anda oluşan küçük çaplı hortum korkuya neden oldu.

Iğdır merkez Karaağaç Mahallesi Stad Caddesi'nde çıkan hortum korkuttu. Bir anda oluşan hortum mahallede biraz gezindikten sonra durdu. Hortumu gören vatandaşlar oradan uzaklaşırken oluşan hortum ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hortumun kısa sürmesi can ve mal kaybını önledi.