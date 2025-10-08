Haberler

IFRI Heyeti Erzurum'da Ekonomik Potansiyeli İnceledi

Güncelleme:
Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IFRI) Türkiye Departmanı Direktörü ve araştırmacıları, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek şehrin ekonomik potansiyeli üzerinde istişarede bulundu. Erzurum'un sanayi altyapısı, yatırım fırsatları ve stratejik konumu hakkında bilgiler paylaşıldı.

Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IFRI) Türkiye Departmanı Direktörü Dorothée Schmid, araştırmacılar Aurélien Denizeau ve Nur Bolat, araştırma asistanı Clémentine Froidure, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ETSO) ziyaret etti.

Heyet, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın ile bir araya gelerek Erzurum'un ekonomik potansiyeli ve bölgesel kalkınma süreçleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Erzurum'un sanayi altyapısı, yatırım fırsatları ve sosyo-kültürel yapısı detaylı şekilde ele alındı. Başkan Özakalın, kentin tarih boyunca İpek Yolu güzergahında yer alması sayesinde stratejik bir ticaret merkezi olduğunu ve girişimcilik potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı.

IFRI heyeti, Türkiye'nin ekonomik istikrarı ve iş birliğine açık yaklaşımının bölgesel ve uluslararası ilişkiler açısından önemine dikkat çekti. Ayrıca, akademik ve ekonomik alanlarda iki ülke arasında iş birliği fırsatlarının artırılabileceğini ifade ettiler.

Başkan Özakalın, Erzurum'un jeopolitik avantajlarını anlatarak, şehrin yedi gümrük kapısına bağlanması, Karadeniz limanlarına ulaşımı sağlayacak projeler, Zengezur Koridoru gibi ulaştırma hatları ve enerji hatlarının kesişim noktası olmasının önemine değindi. Tarım, hayvancılık ve sanayi alanında yürütülen çalışmalarla Erzurum'un üretim kapasitesinin her geçen gün arttığını belirtti.

Ziyaretin sonunda Başkan Özakalın, IFRI heyetine Oltu taşı broş, Oltu taşı tespih ve ETSO Tarih Kitabı hediye etti. Görüşme, iyi dilek ve temennilerle sona erdi. - ERZURUM

