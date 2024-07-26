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İEÜ Mezunu Süleyman Gürel, Hollanda'da Kariyer Yapıyor

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İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu Süleyman Gürel, çift diplomayla mezun olduktan sonra Hollanda'da Grant Thornton'un ofisinde çalışmaya başladı. Gürel, kariyerinde emin adımlarla yükselmeyi hedefliyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesi'nden çift diplomayla mezun olan Süleyman Gürel, çocukluktan bu yana çok istediği yurt dışında kariyer yapma hedefine ulaşarak Avrupa'ya yelken açtı. Finans denetim alanında dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Grant Thornton'un Hollanda'daki ofisinde çalışmaya başlayan Gürel, denetçi olarak kariyerini başarıyla sürdürüyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin sağladığı çift anadal fırsatından çok iyi yararlanarak İşletme ile Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümlerinden mezun olan Süleyman Gürel (27), 2022 yılında ise Almanya'da finans ve ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

İEÜ'de ders aldığı hocasının referansıyla uluslararası bir şirketin Türkiye'deki ofisinde çalışma hayatına atılan Gürel, burada edindiği tecrübe ve başarıyla fark oluşturdu. Gürel, çok istediği yurt dışında kariyer hedefine ise çok geçmeden ulaşarak Grant Thornton'un, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki ofisine kabul edildi. Yurt dışında ikinci kez yüksek lisans yapmaya hazırlanan Gürel, Hollanda'da ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek kariyerinde emin adımlarla yükselmeyi hedefliyor.

Eğitim dönemini iyi değerlendirdi

Tam burslu okuduğu İEÜ İşletme Fakültesi'nde aldığı eğitim ve edindiği çevrenin bugünlere gelmesinde etkili olduğunu söyleyen Gürel, "Yurt dışına açılmak, edindiğim bilgiyi orada kullanmak hep aklımdaydı. Üniversitemde okurken Erasmus kapsamında İspanya ve Hollanda'ya gitmem, bu fikrimi daha da güçlendirdi. Bunlara ek olarak yine öğrenciyken, finans alanında en saygın uluslararası kuruluşlar arasında gösterilen CFA Enstitüsü'nün düzenlediği 'Araştırma Yarışması'nda finale kalarak üniversitemi temsil etmiştim. Tüm bunlar; kendimi geliştirmem, yurt dışında deneyim edinmem açısından bana çok şey kattı" dedi.

Film şeridi gibi geçiyor

Gürel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mezun olduktan sonra işe giriş sürecimde ise referansım Prof. Dr. Berna Aydoğan hocamdı. Süreç, bir film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor. Şimdi ise Hollanda'dayım, istediğim yerdeyim. Bana güvenen, destek olan hocalarıma ve aileme çok teşekkür ederim." Gürel, denetim ve muhasebe üzerine post master yaparak CPA lisansı almayı ve denetim alanında ilerlemek istediğini de sözlerine ekledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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