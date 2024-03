İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Motosiklet Kazalarına Dikkat Çekti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Motobike İstanbul Fuarının açılışına katıldı. Bakan Yerlikaya burada yaptığı konuşmada yaşanan motosiklet kazalarına değinerek, "2023 yılında 89 binin üzerinde motosikletliler kazaya karışmış bu kazalarda maalesef 107 bin 725 vatandaşımız yaralanmış, bin 301 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. 2022 yılına göre can kayıplarındaki artış yüzde 30 gibi bir rakam. 2023 yılında ölümlü veya yaralamalı kazaların yüzde 38'ine motosikletliler karışmış. Türkiye geneli ölümlü kazların yüzde 20'si motosiklet sebebiyle olan kazalar" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul Fuar merkezinde düzenlenen Motobike İstanbul fuarının açılış törenine katıldı. Bakan Yerlikaya törende yaptığı konuşmada fuarın dünyada ki önemli motosiklet fuarlarından biri olduğunu ve kendisinin de 7 yıldan bu yana motosiklet kullandığını belirterek "Pandemi sürecinden sonra tüm dünyada motosiklet kullanımı arttı. Son 10 yılda motosiklet sayısı ülkemizde yüzde 77,7, 2020'den bu yana motosiklet sayımız yüzde 49 artmış" diye konuştu. Motosiklet sayısının geçtiğimiz yıllara göre artış gösterdiğini belirten Yerlikaya, "Ülkemizde motosiklet sayısının önceki yıl 4 milyon 141 bin olduğunu bu sayının geçtiğimiz yıl sonunda 5 milyon 79 bine ulaştığını ve Şubat sonu itibariyle sayımız 5 milyon 221 bin 760. Bu motosiklet ailesinin yüzde 82'si 30 büyükşehirde. İstanbul birinci sırada, Antalya, İzmir, Manisa ve Muğla ilk 5 vilayet motosiklet kullanıcıları açısından" dedi.

Motosiklet kazalarına dikkat çeken Bakan Yerlikaya, "2023 yılında 89 binin üzerinde motosikletliler kazaya karışmış bu kazalarda maalesef 107 bin 725 vatandaşımız yaralanmış, bin 301 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. 2022 yılına göre can kayıplarındaki artış yüzde 30 gibi bir rakam. 2023 yılında ölümlü veya yaralamalı kazaların yüzde 38'ine motosikletliler karışmış. Türkiye geneli ölümlü kazların yüzde 20'si motosiklet sebebiyle olan kazalar. Kazaların yüzde 93'ü, can kayıpların yüzde 76'sı yerleşim yerleri içinde şehir içlerindeki cadde ve sokaklarda meydana geliyor. Antalya, İstanbul, İzmir, Hatay, Muğla maalesef en fazla ölümlü kazanın olduğu bir şehirlerimiz. Motosiklet kazalarının en fazla yüzde 44 ile yandan çarpma, yüzde 20 ile devrilme, savrulma takla atma ve arkadan çarpma yüzde 9 olduğunu aktaran Yerlikaya, "Ölümlü kazaların yüzde 78'i motosiklet sürücülerinin kusurlu olduğu. Kusurların dağılımında ise en fazla yüzde 48,5'uğu aracın hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kuralını ihlal ettiğini söylüyor. Yaş aralığı 21-30 yaş gurubu gençlerimiz trafik kazalarında 361 can kaybı olmuş. Bu işin olmazsa olmazı birinci meselesi eğitim, eğitim, eğitim. Eğitim şart. Eğitim almak zorundayız. 'Ben bu işi çok iyi biliyorum' dediğiniz an, kaza yapma riski en fazla hissedilen andır. Her zaman kendimizi geliştirmemiz gerekiyor." Yerlikaya, trafik denetimlerinin sayısının fazla olduğunda ölümlü kazaların sayısın da azalma olduğunu, geçtiğimiz yıl trafikte 51 milyon 117 bin 237 araç denetim yapıldığını hatırlatarak denetimleri artıracaklarını söyledi. Denetim noktalarından kaçılmaması uyarısında bulunan Yerlikaya, denetimden kaçmak istenirken yapılan kazaların sayısının da az olmadığını kaydetti. 2023 yılının ölümlü trafik kazaları ve ölen vatandaş sayılarımız 2022 yılına göre yüzde 19 arttığını söyleyen Yerlikaya, motosiklet plakalarının radar da görülmesine yönelik çalışmaları olduğunu belirtti.

Bakan Yerlikaya, fuar açılışını ilk olarak emniyet ve jandarmanın motorlu denetim yapan ekiplerinin stantlarını ziyaret etti. Burada polis ve Jandarma ekipleriyle birlikte fotoğraf çektirdikten sonra fuarda bulunan diğer stantları gezdi.