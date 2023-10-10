İbradı Ormana'ya içme suyu imalatı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü İbradı'nın Ormana Mahallesi Söğüt Mevkiinde içme suyu imalatı çalışması gerçekleştiriyor.

Yaz aylarında nüfusun artmasıyla birlikte içme suyu sıkıntısı yaşayan İbradı Ormana Mahallesi'nin su sorunu Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü İbradı Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmayla son bulacak. 2021 yılında bulunan yeni içme suyu kaynağı 2 bin 700 metrelik hat imalatı ile Söğüt kaptajına ulaştırılıyor. Buradan Onas içme suyu deposuna aktarılacak olan doğal kaynak suyu, Ormana halkının sorununa çare olurken, ilerleyen zamanda oluşabilecek su sıkıntısının da önüne geçecek.

Ormana Mahalle Muhtarı Fikret Canbaş, Ormana'nın doğal kaynak suyuna kavuştukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Ormana sakinlerinden Ali Kocakulak da bölgede yaz aylarında su sıkıntısı yaşandığına dikkat çekerek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi kaynak suyunu ana şebekeye bağlamak üzere büyük bir çalışma yapıyor. Gelip en ücra köşede bile bizi buldukları için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi. - ANTALYA