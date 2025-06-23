Hz. Ömer Camii Yıkım Çalışmaları Başladı, Esnaflar Dükkanlarını Boşaltıyor

Hz. Ömer Camii Yıkım Çalışmaları Başladı, Esnaflar Dükkanlarını Boşaltıyor
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Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan Hz. Ömer Camii, 2011 Van depreminde aldığı hasar nedeniyle yıkılıp yeniden yapılacak. İbadete kapatılan cami altındaki esnaf, yıllardır emek verdiği dükkanlarını boşaltmaya başladı. Esnaflar, yeniden dükkanlarına kavuşma umudunu taşıyor.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan Hz. Ömer Camii'nin yıkım çalışmaları nedeniyle, cami altındaki esnaf dükkanları boşaltıyor.

Van'da ibadet ve sosyal yaşamın önemli merkezlerinden biri olan Hz. Ömer Camii, 2011 Van depreminde aldığı hasar nedeniyle yıkılıp yeniden yapılacak. 15 Mayıs itibariyle ibadete kapatılan Hz. Ömer Camii altında faaliyet gösteren esnaf ise dükkanlarını boşaltıyor. Haziran ayı sonuna kadar pasajın tamamen boşaltması beklenilirken, yıllardır emek verdikleri dükkanlarından ayrılmanın zor olduğunu ifade eden esnaf ise tekrar dükkanlarına kavuşma hayalini taşıdıklarını söyledi.

1990-91'den bu yana Hz. Ömer Cami altındaki pasajda esnaf olduğunu belirten Cengiz Rençber, "34 yıldır burada emek veriyorum. Bir depoya eşyalarımı bırakacağım nasip olursa 6 ay sonra tekrar 92 esnaf gibi yeniden yerimize kavuşacağız. Çok üzüldük. 34 yıl bir ömür çocukluğumuzdan gençliğimizden beri buradayız. Burada bir anda ekmeğinden olmak kolay bir şey değil. Buna da şükür. Valimizin çok büyük katkılarıyla, İl Müftümüzün gayretleriyle yeniden bu insanlar ekmeklerine kavuşacaklar. Biz ümit varız ve inşallah olacak" dedi.

38 yıldır pasajda olduğunu belirten İsmail Güleşçe isimli esnaf ise çok duygusalız. Gençliğimden evlendiğim günden beri bu dükkandayım buraya ne emekler verdik. Bir anda emeğimizin yok olması çok acı geliyor. Moralimiz bozuk ama yenisini yapacaklar, tek ümidimiz o" ifadelerini kullandı.

1977 yılından beri pasajda dükkanının olduğunu aktaran Mehmet Minici isimli esnaf da, "çok duygulandık çok büyük hatıralar bıraktık. Fakat sayın valimiz bize söz verdi. Yılbaşına kadar dükkanlarımızı teslim edeceğini söyledi. Bizde valimize inandık, dükkan da kiralamadık ve mallarımızı depolara bırakıyoruz. İnşallah yılbaşında tekrar burada görüşeceğiz. Sayın valimize ve müftümüze sonsuz itibarımız var. Yarım asırdır buradayız" - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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