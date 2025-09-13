HÜR-SEN Yeni Genel Merkez Binasını Açtı

Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu'nun (HÜR-SEN) yeni binası açıldı.

Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu'nun (HÜR-SEN) yeni Genel Merkez binasının açılışı, konfederasyon üyeleri tarafından yapılan törenle gerçekleştirildi. Birçok siyasi parti temsilcisinin yanı sıra konfederasyona bağlı sendikaların temsilcileri ve üyeleri katılım sağladığı açılış töreni, kurdele kesimi ile gerçekleşti.

Açılışta bir konuşma yapan HÜR-SEN Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, binanın kapısının herkese açık olduğunu belirterek, "Ben her ne kadar bu Sendikanın Genel Başkanı olmuş olsam da bu bina sizin, bu bina emekçinin, bu bina ezilenin ekonomik sıkıntı yaşayanın mağdur edilenin liyakatsizlikle mağdur edilenin binası. Sadece bizim üyelerimiz için değil, bütün kamu çalışanları için yeni bir mevzi, yeni bir kale olarak burası inşa edildi" açıklamasında bulundu.

"Yaklaşık 40 bine yaklaşan üyemizle genel merkezimizle buradayız"

Konfederasyonunun geçmişte genel merkez binasının olmadığından dolayı zorluklar yaşadıklarını kaydeden Kuruoğlu, "Sendikayı kurduğumuzda Türkiye'nin her yerini karış karış gezerken bir gazete haberi yaptırmışlar o dönemde birçok sendika da bunu kullanmıştı şöyle yazıyordu haberde; 'Bunlar merdiven altı sendikacıları, bunların bir genel merkezi bile yok' demişlerdi. Doğru genel merkezimiz yoktu paramız da yoktu üyemizde daha yeni başlamıştı. Bugün yaklaşık 40 bine yaklaşan üyemizle genel merkezimizle, Türkiye'nin dört bir tarafında teşkilatlarımızla inanmış arkadaşlarımızla avukatlık hizmetimizle sevenlerimizle hep beraber buradayız" diye konuştu. - ANKARA