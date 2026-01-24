Haberler

Hobi olarak başladığı mesleğinde 25 yıldır ekmeğini taştan çıkarıyor

Güncelleme:
Hatay'da 25 yıl önce hobi olarak serpantin taşı işlemeye başlayan Ali Güler, deprem sonrası Kültür Sanat Çarşısı'nda sanatını yaşatmaya devam ediyor. Güler, bölgenin unutulmaya yüz tutmuş mesleğini sürdürerek, taşlardan eserler ortaya çıkarmaya devam ediyor.

Hatay'da hobi olarak başladığı serpantin taşı işleme sanatını ekmek kapısı yapan Ali Güler, 25 yıldır ekmeğini taştan çıkarıyor.

Depremin izlerinin silindiği Hatay'da Valilik tarafından Defne ilçesine inşa edilen Kültür Sanat Çarşısı'nda kentin kültürü yaşatılmaya devam ediyor. Asrın felaketinde atölyesi yıkılan ve Kültür Sanat Çarşısı'nda sanatını yaşatma imkanı bulan serpantin taşı işleme ustası Ali Güler, iş yerinde yeniden taşları işleyerek eserler ortaya çıkarmaya başladı. Güler, hobi olarak başladığı mesleğinde 25 yıldır ekmeğini taştan çıkarıyor.

Bölgenin unutulmaya yüz tutmuş serpantin taşı işlemeciliğini yaşattığını söyleyen serpantin taşı işleme ustası Ali Güler, ilk eseri olan serpantin taşından satrancı yıllardır satmadığını ifade ederek, "Hatay'ın kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerinden biri olan serpantin taş işlemesiyle uğraşıyorum. Yaklaşık 25 yıldır bu işi yapıyorum. Sevdiğimiz mesleği yapıyoruz, yaklaşık 3-4 tane mesleğim var özellikle el sanatlarını seviyorum. Daha öncesinde avize taşı imalatçısıydım, döner- kebap üzerine çalıştım ve metal dökümü yapıyordum. Serüvenime bir mozaikçi- heykeltıraş dostumun tavsiyesiyle başladım. Yetenek vardı, aldım taşı işlemeye başladım ve yaklaşık 25 yıldır bu işi yapıyorum. Hobi olarak başlamıştım ama şu an gelir kaynağım yani ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz. Taş üzerindeki tüm çalışmalarımı seviyorum, hepsini severek işliyorum. En sevdiğimse ilk göz ağrım olan satranç takımım, serpantin taş üzerine yapıldığı için özel bir çalışma, 25 yıl önce yaptım ve satmak da istemiyorum" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
