Hırsız, Kafeden Çaldığı Paranın Ardından Not Bıraktı

Gece girdiği kafeyi soyan hırsızdan dükkan sahibine akıl almaz talep: Hırsızlık anları kamerada

'Paraya ihtiyacım vardı, lütfen şikayetçi olmayın' diye not bırakan şüpheli tutuklanmaktan kurtulamadı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da gece girdiği kafenin kasasından bin TL çalıp ardından 'Paraya ihtiyacım vardı, lütfen şikayetçi olmayın' diye not bırakan şüpheli tutuklanmaktan kurtulamadı.

Olay, 22 Mayıs 2025 tarihinde saat 02.00 sıralarında Yeşilyol Caddesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Hırsızlık olayının ardından kafede yapılan incelemede, zanlının kasa çekmecesine "Lütfen şikayetçi olmayın, paraya çok ihtiyacım var" notu bıraktığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmada, şüphelinin daha önceden de birçok hırsızlık kaydı bulunduğu, Afyonkarahisar'da ikamet etmesine rağmen olay gecesi bir otelde konakladığı öğrenildi. Yakalanıp gözaltına alınan M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.