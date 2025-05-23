Hırsız, Kafeden Çaldığı Paranın Ardından Not Bıraktı

Hırsız, Kafeden Çaldığı Paranın Ardından Not Bıraktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hırsız, Kafeden Çaldığı Paranın Ardından Not Bıraktı
Haber Videosu

Afyonkarahisar'da gece girdiği kafeden bin TL çalan hırsız, 'Paraya ihtiyacım vardı, lütfen şikayetçi olmayın' notunu bırakarak yakalandı. Daha önce birçok hırsızlık kaydı olduğu öğrenilen M.Y. tutuklandı.

Gece girdiği kafeyi soyan hırsızdan dükkan sahibine akıl almaz talep: Hırsızlık anları kamerada

'Paraya ihtiyacım vardı, lütfen şikayetçi olmayın' diye not bırakan şüpheli tutuklanmaktan kurtulamadı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da gece girdiği kafenin kasasından bin TL çalıp ardından 'Paraya ihtiyacım vardı, lütfen şikayetçi olmayın' diye not bırakan şüpheli tutuklanmaktan kurtulamadı.

Olay, 22 Mayıs 2025 tarihinde saat 02.00 sıralarında Yeşilyol Caddesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Hırsızlık olayının ardından kafede yapılan incelemede, zanlının kasa çekmecesine "Lütfen şikayetçi olmayın, paraya çok ihtiyacım var" notu bıraktığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmada, şüphelinin daha önceden de birçok hırsızlık kaydı bulunduğu, Afyonkarahisar'da ikamet etmesine rağmen olay gecesi bir otelde konakladığı öğrenildi. Yakalanıp gözaltına alınan M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kurban Bayramı tatili uzatılmadı! Kamuda mesai 10 Haziran Salı günü başlayacak

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na hapis cezası

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na hapis cezası
İBB'ye 4. dalga operasyon! Kameraları bantlama talimatını veren isim de gözaltında

Türkiye günlerce bunu konuştu! Talimatı veren isim de gözaltında
Yönetimin tek bir dileği var! Mourinho Ali Koç'a kararını iletti

Mourinho Ali Koç'a son kararını iletti
Süper Lig'e hangi takım çıkacak? Bandırmaspor ve Boluspor, final için sahada

Süper Lig'e hangi takım çıkacak? Dev maç şifresiz kanalda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 gün önce anket yapıldı! İşte Erdoğan'ın 'Aşkım' dediği İstanbul'da son durum

İşte Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği İstanbul'da son durum
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı

Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı
Temizlik işçisi, yaptığı temizliği beğenmeyen esnafı öldürdü

Temizlik işçisi, yaptığı temizliği beğenmeyen esnafı öldürdü
Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi

Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi
Settar Tanrıöğen isyan etti: Para bitmek üzere

Usta oyuncu isyan etti: Param bitmek üzere
Takımı küme düştü! Kendi Süper Lig'de kaldı

Takımı küme düştü! Kendi Süper Lig'de kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.