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Sandıklı'da hileli patates satışına zabıta denetimi

Sandıklı'da hileli patates satışına zabıta denetimi
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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yol kenarında patates satışı yapan seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yol kenarında patates satışı yapan seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, "Sandıklı patatesi" adı altında satışa sunulan ürünlerin bir bölümünün bozuk olduğu ve satışa sunulan patateslerin kilogramlarının da belirtilen miktarın altında olduğu tespit edildi.

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Sandıklı'da zabıta ekipleri, yol kenarlarında patates satışı yapan seyyar satıcıları denetledi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, bazı satıcıların "Sandıklı patatesi" olarak satışa sunduğu ürünlerin önemli bir bölümünün tüketilemeyecek derecede bozuk olduğu belirlendi.

Denetimlerde ayrıca satışa sunulan patateslerin kilogramlarının da belirtilen miktarın altında olduğu tespit edildi. Kontrollerde satıcıların 9 kilogram diye satışa sunduğu patates çuvallarının 7 kilo 500 gram gelmesi ise zabıta ekiplerinin tepkisine neden oldu.

Yapılan kontroller sonucunda 4 şahsın hileli satış yaptığı belirlenerek şahıslara yaklaşık 20 bin TL para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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