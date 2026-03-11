Evden çıkıp üretime katılıyorlar

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan el sanatları kurslarına katılan kadınlar, hem sosyalleşme imkanı buluyor hem de aldıkları MEB onaylı sertifikalarla istihdama katılarak aile ekonomilerine destek oluyor.

Hendek'te sosyalleşmek ve aile bütçesine katkı sağlamak isteyen kadınlar, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslarda bir araya gelerek güzel vakit geçiriyor. Meslek öğrenmenin yanı sıra kurslarda sohbet ederek dostluklar kuran ev hanımları, kurslarını tamamlayınca aldıkları sertifika ile iş kurma ve işe girme konularında da kolaylık edinmiş oluyor.

"Amacımız meslek edindirmek ve sosyalleştirmek"

Hendek Halk Eğitimi Merkez Müdürü Hüseyin Karakuş, kurumun amacının örgün eğitim dışında kalan bireylere ulaşmak olduğunu belirterek, "Halk Eğitim Merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hayat Boyu Öğretme Genel Müdürlüğü'nün örgün eğitim dışında kalmış bireylerin eğitildiği yaygın eğitim kurumlarıdır. Hendek Halk Eğitim Merkezi olarak da halkın talepleri doğrultusunda onların ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli kurslar açmaktayız. Amacımız, kişileri sosyal hayata kazandırmak, boş zamanlarını değerlendirmek, aile ekonomilerine katkıda bulunmak, meslek edindirmek ve mesleklerini geliştirmek. Bu hedefle kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar alıyorlar. Bu sertifikalarla birlikte yeni iş açmak ya da iş başvurusu yapmak için hayatlarını kolaylaştırıyor. Hendek ilçesinin 30'a yakın mahallesinde aktif olarak kurslarımız devam ediyor. Bunlar genellikle mahallelilerin talepleri doğrultusunda el sanatları, biçki, dikiş nakış kursları olarak devam etmekte" dedi.

"Kurslar bir çeşit terapi merkezi"

16 yıldır usta öğreticilik yapan Kadriye Ulusoy, kursların ekonomik katkısının yanı sıra ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. Ulusoy, "Şuanda aktif olarak 25 öğrencim var. Burada örgü, tığ gibi el sanatı tekniklerinin hepsini öğretiyoruz. Sadece örgü olarak değil, kursumuzun terapi gibi, ruh sağlığı için de çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Kadınlarımız evde oturmasınlar; böyle kurslara gelsinler öğrensinler ve ailelerine katkıda bulunsunlar. Herkes bir kazak örse aile bütçesine katkı olur" diye konuştu.

Kursa katılan emekli Sebahat Şahin, kursta vakit geçirmekten mutluluk duyduğunu anlatarak, "Hocamızın eşliğinde güzel şeyler örüyoruz. Aynı zamanda da güzel dostluklar kuruyoruz, vakit geçiriyoruz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

