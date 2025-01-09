Üye Girişi
Haberler
6 yaşındaki Şirin'i katleden caninin cezası belli oldu

Şirin'in katilinin cezası belli oldu
CHP lideri Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak

Özgür Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak
Ankara'da bina inşaatında göçük! 1 işçi öldü, 1 işçi aranıyor

Ankara'da inşaatta göçük! 1 işçi öldü, 1 işçi aranıyor
İsrail'de gece yarısı gizli Türkiye toplantısı

Türkiye korkusu İsrail'i gece yarısı yatağından kaldırdı

Hazine Bakanlığı'ndan iddialara yalanlama! Aile Destek Programı'nı Bakan Şimşek sonlandırmadı

Hazine Bakanlığı'ndan iddialara yalanlama! Aile Destek Programı'nı Bakan Şimşek sonlandırmadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir gazetede yayımlanan 'Aileye Destek Lüksmüş' başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı ve Türkiye Aile Destek Programı'nın süreli bir program olduğunu belirtti.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, bir gazetede yer alan 'Aileye Destek Lüksmüş' başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Hazine Ve Maliye Bakanlığı'ndan bir gazetede yayımlanan 'Aileye Destek Lüksmüş' başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada söz konusu haberin yalan olduğu belirtilerek, haberin içeriğindeki programın süreli olduğu ve bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlandığı belirtildi.

BAKANLIKTAN O HABERE YALANLAMA

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir. Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz."

651 MİLYAR LİRA SOSYAL YARDIM HARCAMALARINA AYRILDI

2025 yılında sosyal yardım harcamaları için ayrılan kaynağın 651 milyar liraya çıkarıldığı belirtilen açıklamada, 2002'de milli gelirin yüzde 0,4'ü olan sosyal yardım harcamalarının 2025 yılında yüzde 1,1'e yükseltildiği kaydedildi. Teyit edilmeden kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli bir şekilde yayılan haberlere itibar edilmemesi gerektiği de belirtilen açıklamada, vatandaşların kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Efsane program geri dönüyor!
img

Devlet Bahçeli'nin ismi gitti, yerine o isim geldi
img

L-Gante, Icardi'nin yeni sevgilisine de göz dikti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD cehennemi yaşıyor! Paris Hilton, evini alevlerin yuttuğu anları canlı yayında izledi

Ünlü isim, evinin küle döndüğü anları canlı yayında izledi
Mourinho'dan Galatasaray'a olay gönderme! Maçtan pozisyon paylaşıp bir de not düştü

Mourinho'dan Galatasaray'a olay gönderme! Maçtan pozisyon paylaşıp bir de not düştü
Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

Efsane program geri dönüyor!
Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı

Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı
İran'da şaşırtan görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı

İran'da bir şehir Erdoğan afişiyle donatıldı! Yazı ise dikkat çekti
Aile hekimlerinden rapor almak için artık ücret ödeyeceksiniz

Aile hekiminden rapor isterken bir kez daha düşünün! Artık paralı oldu

Son Dakika Haberleri

Ramazan ayı ne zaman 2025? Ramazan ayı hangi gün başlıyor? 2025 oruç ne zaman başlıyor? 2025 ve 2026 eğitim öğretim yılı takvimi! 2025-2026 ara tatil tarihleri ne zaman? Kanal D yayın akışı! 9 OCAK Kanal D yayın akışında neler var? Bu akşam hangi diziler var? Squid Game 3. sezon ne zaman? Squid Game 3. sezon olacak mı? Sefer görev emri nedir? Sefer görev emri tebliği nedir? Fal bakmak günah mı? Fal baktırmak günah mı? İskambil falı anlamları! İskambil kartlarının anlamı nedir? İskambil falı nasıl bakılır? BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025! Bedelli askerlik zammı ne kadar oldu? ID iletişim sahibi kim? ID iletişim ile çalışan oyuncular kimler? China Suarez kimdir, kaç yaşında? Icardi'nin yeni sevgilisi China Suarez nereli? Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izle! Kızıl Goncalar 34. bölüm fragmanı
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.