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Hayırsever Polis Memuru, Yaşlı Çiftin Borcunu Ödeyerek Umut Oldu

Hayırsever Polis Memuru, Yaşlı Çiftin Borcunu Ödeyerek Umut Oldu
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Bolu'da elektriği ve suyu olmayan harabe bir köy evinde yaşayan Şerife ve Şerafettin Konuk çiftinin yaklaşık 200 bin liralık bankalar borcu, hayırsever polis memuru Mustafa Şahin tarafından ödendi. Çift, devlet yetkilileri tarafından yaşlı bakımevine yerleştirildi.

Bolu'da elektriği ve suyu olmayan iki katlı harabe bir köy evinde yaşamak zorunda kalan Şerife ve Şerafettin Konuk çiftinin bankaya olan yaklaşık 200 bin liralık borcu, hayırsever polis memuru tarafından ödendi.

Şerife ve Şerafettin Konuk çifti, 7 yıl önce maddi zorluklar sebebiyle şehirdeki kiralık evlerinden çıkmak zorunda kalarak, Çobankaya köyü Vayışlar Mahallesi'ndeki ata yadigarı harabe iki katlı harabe köy evine yerleşti. Elektrik ve suyun olmadığı evde yaşamlarını sürdüren çift, hayırseverlerin yardımlarıyla ayakta kalmaya çalışıyordu. Şerafettin Konuk'un oğlunun bankadan çekmiş olduğu kredi nedeniyle maaşına haciz getirilmişti.

Emekli maaşının bir kısmını kullanamayan ve bankaya yaklaşık 200 bin liralık borcu bulunan Konuk'un imdadına hayırsever polis memuru yetişti. Bankaya giderek borcun tamamını ödeyen polis memuru Mustafa Şahin, yaşlı çiftin derdine derman oldu. Yaşlı adamı sürecin başından bu yana yalnız bırakmayan yardımsever iş insanı Mahmut Alan ile Mustafa Şahin bir araya gelerek açıklamada bulundu. Ayrıca harabe evde yaşayan yaşlı çift, devlet yetkilileri tarafından yaşlı bakımevine yerleştirildi. Yine hayırsever vatandaşların yardımıyla Şerafettin Konuk'un dişleri yapıldı. Çiftin emekli maaşını artık alabileceğini ifade eden Mahmut Alan, yardımı yapan polis memuruna teşekkür etti.

Polis memuru Mustafa Şahin, "Önemli olan hiç tanımadığımız abilerimizin, kardeşlerimizin gönüllerine dokunmak. Bugün de hiç tanımadığımız amcamızı sosyal medyadan gördük. Amcamızın tamamen borcunu kapattık. Tanımadığımız, görmediğimiz bir amcamızın gönlüne dokunduk" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Şahin Ekonomi 3-sayfa Yerel Yaşam Polis Polis bolu

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