Hayırsever çift, mahalle bakkalındaki 230 bin liralık veresiye borcunu ödeyerek 50 ailenin borcunu sildi

Çorum'un Alaca ilçesinde bir genç çift, bakkaldaki 230 bin liralık veresiye borcunu ödeyerek 50 ailenin borcunu kapattı. Annesinin hayrına yapılan bu anlamlı yardım, mahallede büyük bir sevinç yarattı.

Çorum'un Alaca ilçesinde hayırsever genç çift, mahalle bakkalındaki 230 bin liralık veresiye borcunu ödeyerek 50 ailenin borcunu sildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde, 35 yıldır bakkallık yapan Yasin Yurt'un dükkanına giden ve kimliğinin gizli tutulmasını isteyen genç çift, kısa süre önce hayatını kaybeden anneleri için hayır yapmak istediklerini söyleyerek veresiye defterini almak istedi. Yaklaşık bir saat süren hesaplamanın ardından 50 kişiye ait toplam 230 bin liralık borç olduğu belirlendi. Genç hayırsever, tüm borcu ödeyerek veresiye defterlerini satın aldı.

"50 kişinin borcu bir anda silindi"

Yaşananları anlatan bakkal Yasin Yurt, "İki genç geldi, karı koca olduklarını söylediler. Genç arkadaşımız annesinin vefat ettiğini ve onun hayrına borç defterini kapatmak istediğini söyledi. Toplam borcu hesaplamam için bir saat süre istedi. Geri geldiğinde rakamı söyledim, hiç tereddüt etmeden 'tamam, defterlerin ikisini de satın alıyorum' dedi ve borcu ödedi. 50 kişinin borcu bir anda silindi" dedi.

"Herkes borcu ödeyen gencin annesine dualar etti"

Borçların kapanmasının ardından mahalle halkına durumu sosyal medya üzerinden duyurduğunu söyleyen Yurt, "Paylaşım kısa sürede yayıldı. Herkes borcu ödeyen gencin annesine dualar etti. Tekrar gelen müşterilerimiz borçlarını sorduklarında kapandığını öğrenince hem şaşırdılar hem de çok mutlu oldular. Özellikle kış şartlarında bu yardım ilaç gibi geldi. Daha önce küçük ödemeler görmüştüm ama böylesine büyük bir meblağın toplu ödenmesiyle ilk kez karşılaştım" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
