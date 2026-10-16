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Hatay Valisi Masatlı, Erzin'de esnafla görüşerek talep ve görüşlerini dinledi

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Hatay Valisi Masatlı, Erzin'de esnafla görüşerek talep ve görüşlerini dinledi
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Erzin ilçesinde esnafı ziyaret ederek talep ve görüşlerini dinledi. Atatürk Caddesi'ndeki iş yerlerinde esnafla sohbet eden Masatlı, hayırlı kazançlar dileyip alışveriş yapan vatandaşların da düşüncelerini aldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Erzin ilçesinde esnafı ziyaret ederek talep ve görüşlerini dinledi.

Vali Masatlı, Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Masatlı, işletmelerin durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında alışveriş yapan vatandaşlarla da bir araya gelen Masatlı, vatandaşların talep ve düşüncelerini dinledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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