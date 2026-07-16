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Hataylı çiftçilerin kavurucu sıcakta tozlu mesaisi sürüyor

Hataylı çiftçilerin kavurucu sıcakta tozlu mesaisi sürüyor
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Hatay'da buğday hasadının son aşamasında üreticiler, 40 dereceyi aşan sıcaklığa rağmen patoz makinesiyle buğdayı samandan ayırıyor. Zorlu şartlarda mesai yapan çiftçiler, sıcaktan korunmak için bol su içiyor.

Hatay'da buğday hasadının son aşamasına gelen üreticiler, 40 dereceyi aşan sıcaklığa rağmen zorlu şartlarda patoz makinesiyle buğdayı samandan ayırıyor. Bol suyla sıcağa karşı mücadele eden üreticiler, gün boyu hem toz hem de sıcak altında mesai yapıyor.

Hatay'ın bereketli topraklarında buğday hasadında sona gelindi. Ekim aylarında ekimi yapılan buğday tohumları, olgunlaşarak biçerdöver yardımıyla hasat edilirken engebeli arazilerdeki tarlalarda hasat eski usul orakla yapılıyor. Yayladağı ilçesi Kışlak Mahallesi'ndeki üreticiler, biçtikleri buğday saplarını kavurucu sıcaklığın ortasında patoz makinesiyle ayrıştırıyor. Üreticiler, buğday saplarını öğüterek aldıkları buğdayı değirmende un ve bulgur haline getirirken çıkan samanları da hayvanlarına yem olarak kullanıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan patoz mesaisi, güneşin yakıcı sıcaklığına rağmen devam ediyor.

Sıcak havada su içerek güneşten korunduklarını söyleyen üretici Mehmet Türkoğlu, "Burada gördüğünüz gibi patoz makinesinden buğday ve arpanın saplarını çekiyoruz. Önce tarlayı sürüp tohumlarını ekiyoruz, Rabbim bize yağmurla bereketini veriyor. Ondan sonra buğday çıkıyor ve hasat ediyoruz. Bu patoz makinesiyle buğday saplarını koyup çektikten sonra buğday ve saman oluyor. Hava sıcak oluyor, bu işte çok toz var. Buğday saplarından olan samanları çuvallara koyuyoruz. Sabah 11.00 gibi başladık ve saat 04.00'e kadar devam ediyoruz. İşimiz olduğunda her zaman yapıyoruz. Sıcak havalar bizi çok zorluyor. Sıcak havadan korumak için su içiyoruz veya gölge yere oturuyoruz" dedi.

"Sıcak havalarda çalışıyoruz, zor oluyor ama katlanacağız"

Buğday saplarını patoz makinesine atıp, buğday tanelerini ve samanı birbirinden ayırdıklarını ifade eden Aziz Özer, "Mahalleye patoz yardımıyla sap çekiyoruz. Ekim aylarında tarlayı sürüp tohumlarını atarız. Gübreleme yaparak buğdaylar yetişiyor. Yetişen buğdayları biçerdöverle hasat ediyoruz. Bu karakılçık buğdayını patoz yardımıyla ayrışıyor. Bu buğdayın bulguru çok güzel oluyor. Patoz makinesi traktöre bağlı şekilde çalışır. Buğday saplarını patoza atıyoruz, buğdayı ve samanı ayrı çıkıyor. Hava güneşli ve güzel. Dün serindi ama bugün çok sıcak. Sapların çekilmesi için sıcak hava olması lazım. Sıcak hava olmasa patoz çekemez. Sıcak havalarda çalışıyoruz, zor oluyor ama katlanacağız. Tırmıkla da atılır ama elle daha iyi oluyor. Önce patoz makinesinden sonra değirmende geçerek un oluyor. Sabah 08.00'de başlıyoruz ve akşam 5'de bırakıyoruz. Küçük yaştan beri yaptığım için makine sesine alıştım. Burada patoz kullanımı yaygın ve genelde patozla işimiz oluyor. Bunun buğdayını satacağız. Buğdayın sap hali 60 TL iken kaynayanı 100 TL oldu" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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