Hatay'da sıcak hava etkili oluyor. Termometrelerin 36 dereceyi gösterdiği kentte, depremzede vatandaşlar ağaç gölgelerinde ve şemsiye altında vakit geçirdi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkım yaptığı Hatay'da sıcak hava etkisini gösteriyor. Termometrelerin 36 dereceyi gösterdiği kentte, depremzede vatandaşlar ağaç gölgelerinde ve şemsiye altında vakit geçirdi. Yakıcı sıcak nedeniyle vatandaşlar sık sık yüzlerini yıkayıp serinledi. Az sayıda insanın olduğu Hatay merkezde ise araç yoğunluğunun olduğu görüldü. Amik Ovası'nda çiftçiler sıcak havaya rağmen çalışmalarını sürdürürken, bazı otomobillerin içindeki termometre göstergeleri 40 dereceyi buldu.

"Bugün çok sıcak"

Amik Ovası'nda sıcak havaya rağmen sulama yapan Muhammet Lök, "38 dereceye yakın sıcaklık var. Biz de tarla suluyoruz. Bugün çok sıcak. Şapka ve şal ile korunuyoruz, sıcak fazla etkilemiyor bizi" ifadelerine yer verdi.

"Bizim için normal bir sıcaklık"

Sıcaktan dolayı gölgede oturan Orhan Çolakoğlu ise, "Bugünden belli sıcak. Bizim için normal sıcaklık ama daha da artabilir. Yaz geldi sıcaklık daha da artacaktır. Sıcak havada dinlenmek lazım" dedi.

Sıcak havaya rağmen tezgahının başında şemsiye altında satış yapan Cemil Avcı da, "Çiftçiyiz, çalışıyoruz tarlada. Allah'a şükür sıcaklığa alışmışız. Bizim burası Akdeniz Bölgesi'ne göre yine güzel. Sıcaklar başladı artık. Şemsiye, çadırla güneşten korunuyoruz. Sıcak bizi etkilese bile rızkımızı satacağız, mecburuz" diye konuştu. - HATAY