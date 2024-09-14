Üye Girişi
Haberler

Hatay'da Jandarma Devriyesi Narenciye Üreticisini Rahatlatıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Erzin ilçesinde narenciye hasadına sayılı günler kala, jandarma ekipleri hırsızlık olaylarına karşı devriye atarak çiftçilerin güvenliğini sağlıyor. Çiftçiler, jandarmaların sağladığı güvenlik sayesinde rahat bir uyku uyuyabildiklerini ifade ediyor.

Hatay'da narenciye hasadına sayılı günler kala çiftçinin umudu olan ürünler, jandarma ekipleri tarafından bahçelerde yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı devriye atılarak korunuyor.

Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'da vatandaşlar üreterek hayata tutunmaya devam ediyor. Türkiye'deki narenciye üretim merkezlerinden olan Erzin ilçesinde hasada sayılı günler kaldı. Bölgede geçmiş yıllarda yaşanan hırsızlıklara karşı jandarma ekipleri narenciye bahçelerinde hırsızlık olaylarına karşı devriye atıyor. Afetzede üreticinin umudu olan mahsule sahip çıkmak için devriye atan komandolar, dosta güven, düşmana korku veriyorlar. Üreterek hayata tutunan çiftçilerse komandoların devriyelerinden oldukça memnunlar.

"Sağ olsun jandarmalarımız gece geziyorlar ve çalınma olmuyor"

Narenciye bahçesinde çiftçilik ve ihracat yapan 24 yaşındaki Abdullah Eryılmaz, jandarma ekiplerinin devriyeleri sayesinde rahat uyku uyuyabildiklerini belirterek, "Narenciye işi yapıyoruz, çiftçiyim hem de ihracatçıyım. Kendimiz de mandalina ihracatı yapıyoruz, daha önceden çalınma olayları daha çok oluyordu. Şu an sağ olsun jandarmalarımız gece geziyorlar ve çalınma olmuyor. Yani daha eskilerden daha çok oluyordu. Biz çok rahatız, olsun komutanlarımız ve jandarmalarımız sayesinde rahat uyuyabiliyoruz. Daha önceleri daha eskilerden malımız çalınıyordu şu an Allah'a şükür öyle bir sıkıntı yok, jandarmamızın başlattığı bu devriye sonucunda. Jandarmalarımız sayesinde kafamızı yastığa koyup rahat uyuyabiliyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hırsızlık Jandarma Güvenlik Ekonomi Tarım Erzin hatay Yerel Yaşam Doğa

Narin Güran cinayeti hala aydınlatılamadı! İşte savcıya göre cinayetin failleri

İşte savcıya göre Narin'i öldüren kişi

 Salim Güran'a açıkça soruldu: Narin'in annesi ile ilişkin var mı?

Salim Güran'a açıkça soruldu: Narin'in annesi ile ilişkin var mı?

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakan yardımcısı görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakan yardımcısı görevden alındı
Polisten kaçıyordu! Önce kaza yaptı, sonra canına kıydı

Polisten kaçıyordu! Önce kaza yaptı, sonra canına kıydı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İllia Golem öldü mü? İllia Golem neden öldü? Bursa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi 14-15 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi Manisa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Patlıcan Masakka tarifi! En güzel Patlıcan Masakka tarifi! Patlıcan Masakka tarifi nasıl yapılır? Patlıcan Masakka için malzemeler! Gaziantep elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Adana elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kısa ve anlamlı kandil mesajları, 14 Eylül Cumartesi En güzel kandil mesajları, Hayırlı kandiller mesajı, Yeni, güncel kandil mesajları! Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2024: En güzel kandil mesajları, dini kandil sözleri! Mevlid gecesi mesajları! Resimli Mevlid kandili sözleri!
title