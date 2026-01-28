CHP'li Nazlıaka, Hatay'da Esnafı Ziyaret Etti.. Esnaftan Nazlıaka'ya: "Esnaf Evine Ekmek mi Götürsün, Borç mu Ödesin?"

Haber: Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - 6 Şubat depremlerinin 3. yılına günler kala CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka ve CHP'li heyet Hatay'da esnaf ziyaretlerinde bulundu. Prefabrik Çarşı'da esnafın sorunlarını dinleyen heyete, borçlarını ödeyemediklerini belirten esnaf mücbir sebep halinin uzatılması gerektiğini vurguladı. Bir esnaf, "Hem geçmiş borçları hem de yeni alacaklarını istiyorlar. Esnaf hangisini ödesin? Evine ekmek mi götürsün, borç mu ödesin?" sözleriyle yaşadıkları ekonomik sıkıntıyı dile getirdi.

Antakya ilçesi Honda Kavşağı'nda bulunan prefabrik çarşıda esnaf ziyareti yapan CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Ziyaret sırasında zor şartlarda ayakta durmaya çalıştığını söyleyen bir depremzede Nazlıaka'ya şunları söyledi:

"Benim için önemli olan bir kırık bir soğan ve ekmekle çocuklarımı büyütmem. İki kızımı, bir oğlumu evlendirdim. Bir kızım öğrenci. Hemşireliği okuyor. Hani diretiyorum, kendim ve o çocuğumu ayakta nasıl tutabilirim diye. Kime ne diyeyim? Bir gün komşuya gidersin, iki gün komşuya gidersin. Size evimi göstereyim. Küçücük bir sobayla ben ısınıyorum" şeklinde konuştu.

Mücbir sebebin en az beş yıl uzatılması gerektiğini vurgulayan bir esnaf ise yaşadıkları sorunları şu sözlerle anlattı:

"Bir şehir öldü. Yarısı değil, Antakya öldü. Esnafa vergiyi yükledi. Esnafa mücbir sebebi kesti. SSK, BAĞ-KUR, eleman ücreti... Esnaf siftah yapamıyor. Nasıl BAĞ-KUR ödeyecek? Bu defa da diyor ki hesaplarına el koyarım. Esnaf kefalet odasına gidiyoruz. Kredi almak için gittiğinizde 'borcu yok kağıdı getir' diyorlar. Ben kazanmadım ki borcumu bitireyim. Esnaf kazanmazsa halk kazanamaz. Halk kazanamazsa zincirleme olduğu için bu her şeyi etkiliyor. Burada ekonomi yok. Burada insanlar Hatay'ı terk etmek istemiyor. Duygusal bağı koparmamak için direniyoruz. Hem geçmiş borçları hem de yeni alacaklarını istiyorlar. Esnaf hangisini ödesin? Evine ekmek mi götürsün? Borç mu ödesin? Van depremi oldu. Evet kötü bir durum. Orada mücbir sebep 5 yıl sürdü. Hatay'da niye 1 yıl, 2 yıl?"