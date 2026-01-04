Karayolunun kenarında beyaz örtü oluşturan tırlardan dökülen gübreler, fırçalarla toplanarak bahçelerde değerlendiriliyor

Haberler

Hatay'da limandan depolara taşınırken dökülen gübreler, vatandaşlar tarafından toplanıyor. Bestami Gül, bu gübreleri bahçesinde kullanmak için topladığını ifade etti.

Hatay'da limandan depolara taşındığı esnada tırlardan karayoluna dökülen gübreler, vatandaşlar tarafından fırça yardımıyla süpürülerek toplanıyor. Bölgede gübre toplayan Bestami Gül, zaman zaman hafta 1 gün bahçesine yetecek kadar gübre topladığını söyledi.

Yurtdışından gemilerle İskenderun Körfezi'nde bulunan limanlara gelen gübreler, tırlarla depolara taşınıyor. Gübreler, tırlarla depolara taşındıkları esnada araçların üzerinden uçarak karayoluna saçılıyorlar. Yol kenarlarında beyaz örtü oluşturan gübreler, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından fırça yardımıyla süpürülerek toplanıyor. Bölgede süpürgeyle gübre toplayan Bestami Gül, bahçesine yetecek kadar gübreyi tırlardan dökülen gübrelerden karşıladığını söyledi.

"Limandan tırlarla taşınan gübreler depolara taşınırken dökülüyorlar, bende onu topluyorum"

Limandan depolara taşınan gübrelerin karayoluna döküldüğünü ifade eden Bestami Gül, gübrelerin toplanmadığı takdirde yağmur yağdığında boşa gideceğini belirterek "Bahçem için tırlardan dökülen gübreleri topluyorum. Limandan tırlarla taşınan gübreler depolara taşınırken dökülüyorlar, bende onu topluyorum. Bahçeme yetecek kadar topluyorum, 6 günde bir gelip topluyorum ama bazen hiç olmadığı da oluyor. Ben toplamasam yağmur yağdığında eriyip gidecek, boşa gideceğine bahçemde değerlendiriyorum" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
