Hatay'da Elektrik Kesintileri Sürüyor: "Üç Gündür Elektriksiz, Soğuktayız"

Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Hatay'da bazı bölgelerde 48 saati aşan elektrik kesintileri, soğuk havanın etkisiyle yaşamı durma noktasına getirdi. Kesintileri "kontrolsüz ve kaçak tüketim"e bağlayan Toroslar EDAŞ'a tepkiler büyürken, DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca konuyu Meclis gündemine taşıdı. Bakıma muhtaç hastası olan Hataylı bir vatandaş, "Bunun vebalini kim çekecek" diye sordu.

Hatay'da yaşanan elektrik kesintileri bazı bölgelerde 48 saati geçti. Sosyal medyada "Hatay'da elektrik yok, hayat yok" başlığıyla kampanya başlatıldı. Hatay'ın birçok noktasında vatandaşlar elektrikle ısınıyor. Hava sıcaklıkları eksi 1 dereceye kadar düşerken, vatandaşlar günlerdir soğukta, battaniye ile ısınmaya çalıştıklarını kaydetti. Toroslar EDAŞ Hatay Bölge Müdürlüğü tarafından muhtarların bulunduğu bir gruba gönderilen resmi yazıda ise kesintiler, "kontrolsüz ve kaçak tüketim"e bağlandı. DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca ise elektrik kesintilerini Meclis'e taşıdı.

"Bakıma muhtaç hastamız var ve biz üç gündür elektriksiz, soğuktayız"

Bakıma muhtaç hastası olan Hataylı bir vatandaş, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

"Arkadaşlar bakıma muhtaç hastamız var ve biz üç gündür elektriksiz, soğukta donduk. Burada bizim muhatap olacağımız bir yetkili var mı? Derdimizi kime söyleyeceğiz, kime anlatacağız. Artık gereğinin yapılmasını istiyoruz. Sesimize ses olun. Bunun vebalini kim çekecek, başka ısınma durumumuz yok, sobalarla ısınmaya çalışıyoruz. Dondurucu soğukta hastamız daha da kötüleşti."

Toroslar EDAŞ: "Kesintiler kontrolsüz ve kaçak tüketimden kaynaklı"

Toroslar EDAŞ Hatay Bölge Müdürlüğü tarafından muhtarların olduğu bir gruba gönderilen resmi yazıda ise bölgede yaşanan sıcaklık düşüşüyle elektrik tüketiminin arttığı, özellikle elektrikle ısınan bölgelerde "kontrolsüz ve kaçak tüketim" nedeniyle şebekede aşırı yüklenme oluştuğu belirtildi. Şirket, yaşanan arızaların bu nedenle meydana geldiğini savundu. Açıklamada, dağıtım şebekesinde oluşan arızaların önüne geçmek için "acil eylem planı" kapsamında altyapı güçlendirme çalışmalarının başlatıldığı ifade edilerek, ekiplerin sahada çalıştığı bildirildi.

Elektrik kesintileri Meclis gündemine taşındı

Uzun süreli elektrik kesintileri TBMM gündemine taşındı. DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Hatay'da 48 saate varan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi.

Önergede, Toroslar EDAŞ'ın sorumluluk alanında bulunan Hatay'da, son bir hafta içinde bazı mahallelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşandığı, bu durumun hem hanelerde hem de iş yerlerinde ciddi mağduriyetlere yol açtığı ifade edildi.

Koca, hava sıcaklıklarının ciddi şekilde düştüğü bu dönemde yaşanan kesintiler nedeniyle konutlarda ve konteynerlerde yaşayan yurttaşların ısınma, aydınlatma ve temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini belirtti. Koca, esnafın ekonomik kayıplar yaşadığını, elektriklerin ani şekilde gidip gelmesi nedeniyle beyaz eşya ve elektronik cihaz arızalarının meydana geldiğini vurguladı.