Hastalıklarına Şifa Arayan Kadın, Aronya Meyvesi Yetiştiriyor

Antalya'dan Burdur'un Tefenni ilçesindeki köyüne dönerek aronya meyvesi yetiştirmeye başlayan kadın, kendisi gibi hastalığı olanlara şifa için meyveyi ücretsiz ulaştırmak istiyor.

Uzun yıllardır Antalya'da yaşayan Güllü Güller (51), aronya meyvesi sayesinde kalp rahatsızlığı düzene girdi. 3 yıldır tükettiği meyveyi araştırarak dikimin yapmak isteyen Güller, Antalya'da yetişmeyeceğini öğrenince memleketi Burdur'un Tefenni ilçesine geldi. Burada ilk önce 10 fidan ile başlayan Güller 8 yılda bahçesini büyüterek şimdilerde bin 200 fidanla aronya yetiştiriciliğine devam ediyor. Güller, kendisi gibi hastalıkları olan vatandaşlara aronya meyvesini ulaştırmak istiyor. Kendisine tanıdıkları vesilesiyle ulaşan hasta vatandaşlara aronya meyvesini ücretsiz bir şekilde vermeyi hedefleyen Güller, diğer kalan meyveleri ise kilosu 300 lira civarında satmayı planlıyor.

"Aronya bütün vatandaşlarımız öğrensin tanısın istedim"

Güllü Güller aronya meyvesiyle ilgili televizyonda gördüğünü belirterek, "Bir programda bir kadının aronyayı tanıttığını izledim. Sonra da Ankara'da ilk yetiştiren kişileri aradım, onlardan da öğrendim. Sonrada fide arayışına geçtim. Sonra da öğrendim ki Antalya'da bu meyve olmuyor. Serin iklim ve soğuk hava isteyen bir bitki. Çok faydasının olduğunu ve hiçbir Müslüman ülkesinin bu meyveyi bilmediğini öğrenince de yetiştirmeye karar verdim. Kalbe çok iyi geldiğini öğrenince de arayış içine girdim. 3 yıl boyunca dışarıdan alarak yemeye başladım. Günlük 1 avuç tüketerek faydasını görünce de dikmeye karar verdim. Arazimiz de vardı. Böylece bir serüven oluştu. Benim şifa bulduğum bu meyveyi istedim ki bütün vatandaşlarımız öğrensin tanısın istedim" dedi.

"Arazimize sera yapmaktansa aronya dikelim dedik"

Kalbinde ritim bozukluğu olduğunu ifade eden Güller, "Benim kalbimde ritimde bir sıkıntım vardı. Daha sonrasında da nefesimde bir sıkıntı oluşmuştu. Aronyanın şifasına inanarak 3 yıl aldım ve yedim. Sonrasında arazimize sera yapmaktansa aronya dikelim ve bütün halk faydalansın istedik. Şimdilerde bin 200 adet fidanımız var. Hasadını da eylül başında yapıyoruz. Ama iklime göre değişiklik gösterebiliyor. Bu yıl biraz daha sıcak ve yağmursuz geçti. Daha erkene aldı bazı üreticiler ama biz yine de eylül ayını bekledik. Olgunlaşma sürecini bekleyerek şimdilerde hasada yeni başladık" şeklinde konuştu. - BURDUR