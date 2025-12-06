Haberler

Zonguldak'ta hamsi 150 liradan alıcı buldu

Zonguldak'ta hamsi 150 liradan alıcı buldu
Güncelleme:
Karadeniz'de hamsi bolluğunun sona ermesiyle birlikte hamsi fiyatları 50 liradan 150 liraya fırladı. Balıkçılar, yerel avcılığın azalmasının maliyetleri artırdığını belirtiyor.

Karadeniz'de sezon başında bol miktarda avlanan ve tezgahlarda 50 liraya kadar düşen hamsinin fiyatı, yerel avcılığın azalmasıyla birlikte 150 liradan alıcı buldu. Balıkçı esnafı, hamsinin artık Doğu Karadeniz bölgesinden geldiğini belirtti.

Zonguldak Merkez Balık Hali'nde sezon başından bu yana devam eden hamsi bolluğu yerini durgunluğa bıraktı. Bu yıl palamut avcılığının beklenen düzeyde olmaması nedeniyle sezona hamsi ile başlayan balıkçılar, yaklaşık 3 aydır vatandaşın uygun fiyata balık yediğini ifade etti.

"3 aydır herkes hamsi yiyor"

Balık hali esnaflarından Zeki Beybeyoğlu, sezonun genel değerlendirmesini yaparak, yerel hamsi bolluğunun sona erdiğini söyledi. Beybeyoğlu, "Bu sene palamut olmadı, sezona hamsi ile başladık. 3 aydan beri herkes hamsi yiyor. Hamsi burada bol çıktı. Kendi bölgemizden çıktığı dönemde halkımıza 50 liradan, 70 liradan balık sattık" dedi.

Batı Karadeniz'de hamsi avının durma noktasına geldiğini belirten Beybeyoğlu, sevkiyat maliyetlerinin ve arz düşüklüğünün fiyatlara yansıdığını kaydetti.

Beybeyoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şu an balık buralardan çok az çıkıyor, hatta hiç çıkmıyor diyebiliriz. Bazen Giresun ve Hopa taraflarından geliyor. O yüzden balık fiyatları biraz yükseliyor. Şu an tezgahlarda 150 lira seviyesinde. Balık bol çıkarsa fiyatlar hep düşer ama bu ara az çıkıyor. Bol çıktığı zamanlara hepimiz şahidiz; 50 liradan, 70 liradan verdik". - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
