2 yaşındaki Rana'yı köpeklerin parçaladığı yerde yine anı görüntü

2 yaşındaki Rana'nın can verdiği yerde saatler sonra aynı manzara
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor

Elleriyle beslediği köpekler 2 yaşındaki çocuğu parçaladı
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç

Görüntü köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden
Ece Gürel 'Cadılık eğitimi alıyordu' iddiası! Hocası konuştu

Ece Gürel "Cadılık eğitimi alıyordu" iddiası

Hamiyet Maydan: Kadınlar Her Zorluğu Aşabilir

Hamiyet Maydan: Kadınlar Her Zorluğu Aşabilir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Gölhisar ilçesinde 25 yıldır çorap ve çamaşır satışı yapan Hamiyet Maydan, kadınların ekonomik özgürlüğü için azimle çalıştığını vurguladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde verdiği mesajda, kadınların güçlü olduklarını ve her işi başarabileceklerini ifade etti.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde 25 yıldır çorap ve çamaşır satışı yapan Hamiyet Maydan, azmiyle kadınlara örnek oluyor. "Kadınlar güçlüdür, isterse her işi başarır" diyerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde mesaj verdi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde 25 yıldır çorap ve çamaşır satışı yaparak geçimini sağlayan 57 yaşındaki Hamiyet Maydan, azmiyle kadınlara örnek oluyor. Baba mesleğini tek başına sürdüren Maydan, üretim yaparak hem kendi ayakları üzerinde duruyor hem de iki kişiye istihdam sağlıyor. Kadınlar Günü'nde mesaj veren Hamiyet Maydan, her kadının çalışarak ekonomik özgürlüğünü kazanabileceğini belirtti.

"Kadınlar kendi ayakları üzerinde durabilir"

Çocuklarını çorap satarak büyüttüğünü ve hayatını bu meslekten kazandığını belirten Maydan; "Hayatımız çorap oldu. Çocuklarımı büyüttü, evlendirdi. 25 yıldır bu işi yapıyorum ve ayakta kalmayı başardım. Kadınlar güçlüdür ve isterse her işi yapabilir" dedi.

Yıllar önce pazarlarda çuvalla çorap sattığını ancak bugün kendi işyerinde üretim ve satış yaptığını anlatan Maydan; "Kadın işi, erkek işi diye bir ayrım yok. Kadınlar her alanda başarılı olabilir. Yeter ki pes etmesinler" ifadelerini kullandı.

"Kadınlar daha fazla yer almalı"

Kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer alması gerektiğini vurgulayan Hamiyet Maydan, "Biz kadınlar istersek her zorluğun üstesinden gelebiliriz. Özgüvenli olmak ve çalışmaktan vazgeçmemek önemli. Kadınlar iş dünyasında daha fazla yer almalı" diyerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım
img

Ece Gürel "Cadılık eğitimi alıyordu" iddiası
img

Eşine "Hakkını helal et" yazıp kaybolan öğretmenden acı haber geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet

Annesini arabada bir adamla bastı, sonrası vahşet
2030 yılında iki kez oruç tutulacak

2030 yılında iki kez oruç tutulacak
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi

Mikrofon uzatılan Suriyelinin sözleri gündem oldu: Türkiye bitti
Ronaldo'nun 'Çok çirkinsin' dediği 'Adanalı Ronaldo'dan' cevap geldi

Ronaldo'nun "Çok çirkinsin" dediği Adanalı Ronaldo'dan yanıt gecikmedi
İlber Ortaylı'nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Kullandığı cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın cezası belli oldu

Öz kızına cinsel istismarda bulundu, mahkemede kendini böyle savundu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.