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Halk Sağlığı tarafından bilgilendirildiler

Yerel Haberler

Halk Sağlığı tarafından bilgilendirildiler

9 Eylül Halk Sağlığı Haftası münasebetiyle açılan stantta vatandaşlar bilgilendirildiler.

9 Eylül Halk Sağlığı Haftası münasebetiyle açılan stantta vatandaşlar bilgilendirildiler.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası nedeniyle, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekiplerince bir alışveriş merkezinde açılan bilgilendirme standını ziyaret etti. Yılmaz, "3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası" olması münasebetiyle toplumun sağlık bilincinin artırılması, hastalıklar meydana gelmeden önlenebilmesi, koruyucu hekimliğin daha etkin sağlanması ve sağlıklı beslenme, obezite, diyabet, kalp sağlığı ile fiziksel aktivite" konularında vatandaşlarımızı bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmak amacıyla stant açtıklarını belirtti.

Dr. Yılmaz, standımızı ziyaret eden vatandaşlarımızın tansiyon ve kilo ölçümlerinin yapıldığını ve değerleri yüksek veya düşük olan hastaların ikinci basamak sağlık kuruluşuna yönlendirildiğini belirtti.

Vatandaşlar ise standa yoğun ilgi gösterdiler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

alışveriş Eylül Yerel Haberler

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