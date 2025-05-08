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Halfeti'de Karagül Hasadı Başladı

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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, dünyada nadir bulunan karagül çiçeğinin hasadı, ilkbaharın gelişiyle birlikte başladı. Üreticiler, karagülleri işleyerek çeşitli ürünlerde değerlendiriyor.

(ŞANLIURFA) - Dünyada nadir, Türkiye'de ise sadece Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen karagül çiçeğinin, ilkbaharın gelişiyle birlikte hasadı başladı. Karagül üreticisi Devrim Tutuş, "Yılda iki kez ürün alıyoruz. Topladığımız karagülleri fabrikamızda işleyip birçok alanda değerlendiriyoruz" dedi.

Siyah renge yakın koyu mor görünümüyle doğanın en özel çiçeklerinden biri olan karagül, hem görsel zarafeti hem de ekonomik potansiyeliyle Halfeti bölgesinin gözbebeği olmayı sürdürüyor.

Halfeti'deki seralardan, her yıl ilkbahar ve sonbahar aylarında 18-20 gün süren hasat döneminde toplanan karagüller, ilçedeki tesislerde kolonya, sabun, parfüm, lokum, kahve, dondurma gibi pek çok farklı üründe kullanılıyor.

Tarımsal üretime ciddi katkı sunan karagül, Halfeti'nin sessizliği ve doğal güzellikleriyle birlikte yılın belirli dönemlerinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

"Yılda iki kez ürün alıyoruz"

Karagülün ilçe tanıtımında önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Halfetili Eşref Arıkan, "Karagülden kolonyadan çikolataya, sabundan şerbete kadar pek çok ürün elde ettik. Bu çalışmalar hem Halfeti'nin tanıtımına hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor" dedi.

Karagül üreticisi Devrim Tutuş ise sabahın erken saatlerinde başlayan hasat sürecine dikkat çekerek, "Yılda iki kez ürün alıyoruz. Topladığımız karagülleri fabrikamızda işleyip birçok alanda değerlendiriyoruz. Bu çiçek hem bölge halkına istihdam sağlıyor hem de Halfeti'nin adını dünyaya duyuruyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
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