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Artık tomar tomar para taşımayacaklar! Alışverişte Türk Lirası'na geçtiler

Artık tomar tomar para taşımayacaklar! Alışverişte Türk Lirası'na geçtiler
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Suriye'de muhalif grupların Esad rejiminden aldığı Halep'te Suriye lirası yerine Türk lirası kullanılmaya başladı. Bundan ziyadesiyle mutlu olduklarını belirten yerel halk, Esad döneminde parayı poşetle taşıyarak alışveriş yaptıklarını belirtti.

Suriye'de büyük ölçüde silahlı muhalif grupların kontrolüne geçen Halep'e dönüşler sürüyor. İdlib yaşayanlar Halep'e akın ederken, alışverişte Türk Lirası kullanılmaya başlandı.

Artık tomar tomar para taşımayacaklar! Halep'te alışverişte Türk Lirası dönemi başladı

"ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN, ÇOK MUTLUYUZ"

Rejim döneminde poşetlerle para taşıyarak alışveriş yaptıklarını söyleyen Mustafa Hasan, "Suriye Türkmen'iyim. Allah'a şükürler olsun alışverişimizi Türk Lirasıyla yapıyoruz. Şu anda Esad'ın parasının hiçbir değeri kalmadı. Alışveriş hep Türk parası üzerine oldu. Allah'a şükürler olsun. Çok mutluyuz, rabbim herkese bu mutluluğu yaşatsın. Şu an Türk lirasıyla alışveriş yapmak anlatılmayacak bir duygu. İçimdeki coşku ve sevinci kimseye anlatamam" diye konuştu.

Artık tomar tomar para taşımayacaklar! Halep'te alışverişte Türk Lirası dönemi başladı

PARAYI POŞETLE TAŞIYORLARDI

Hasan, "İstanbul'da 10 yıl yaşadım, burada hayat zor ama alışveriş Türk lirası olduğu için mutluyum" ifadelerini kullandı. Esad döneminde parayı poşetle taşıyarak alışveriş yaptıklarını belirten Hasan, "Alışverişimizi parayı poşetle taşıyarak yapıyorduk. Ama şu an en ufak parayla ödeme yapabiliyoruz. Elimdeki şu 450 bin Suriye lirası, TL karşılığı 450 TL. Bu paranın (Suriye lirasının) ne kadar güçsüz olduğunu görüyorsunuz" şeklinde konuştu.

Artık tomar tomar para taşımayacaklar! Halep'te alışverişte Türk Lirası dönemi başladı

Halep'te esnaf Abu Ubeyde ise "Hayat rutin olarak devam etmeye başladı. İnşallah hayat güzel olacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıufo:

sanki Türk lirası iyi haldede

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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Millet ile dalga mı geçiyorsunuz? Türkiye ile Suriye para kıyaslaması nasıl bir kafa?

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Haber YorumlarıSer_hat:

Braww

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