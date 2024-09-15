Üye Girişi
Haberler

Estonyalı Akrobat Jaan Roose, İstanbul Boğazı'nda İp Üzerinde Yürüdü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Estonyalı akrobat Jaan Roose, Continental Pass etkinliği kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde halat üzerinde yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Roose'un gösterisi, Ortaköy'de toplanan vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi. Katılımcılar, bu cesaret isteyen etkinliğin büyük bir başarı olduğunu belirtti. Yürüyüş, saat 18.00'de başlayıp 19.00'da sona erdi.

Estonyalı akrobat Jaan Roose, İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Asya'dan Avrupa'ya halat üzerinde yürüyerek geçerken vatandaşlar o anları ilgiyle izledi.

Continental Pass etkinliği kapsamında Estonyalı atlet Red Bull sporcusu Jaan Roose, 15 Temmuz Köprüsü'nü ince halat üstünden yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçmeye başladı. Kıtalar arası yürüyüşü izlemek için Ortaköy'de toplanan vatandaşlar gösteriyi şaşkınlıkla izledi. Sporcu yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

"Cesaret isteyen bir durum"

Yapılan etkinlik için cesaret isteyen bir durum olduğunu söyleyen Behzat Akdeniz, "Yani çok ilginç bence. Cesaret isteyen bir durum. Yani çok tehlikeli bir spor. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Biz de buraya onu seyretmeye geldik. Bakalım yapabilecek mi. Daha önce sosyal medyada seyretmiştim. Ama böyle canlı canlı görmedim. Bu ilk olacak" diye konuştu.

"Çok büyük bir başarı"

Yapılan etkinliğin dünya ve Türkiye açısından güzel olduğunu söyleyen Mustafa Zeybek, "Bu etkinlik gerçekten çok güzel hem dünyamız hem de ülkemiz açısından. Bir atletin veya bir insanın bunu yapabiliyor olması gerçekten çok büyük bir başarı. Çok büyük bir güzellik. Çok güzel olduğu kadar ilgi çekici" dedi.

Öte yandan, bu tarihi ana şahitlik etmek için Anadolu yakasında da vatandaşlar Nakkaştepe sahilinde toplandı. Meraklı gözlerle ip üzerindeki yürüyüşü izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi. Saat 18.00'de başlayan ip üzerindeki yürüyüş 19.00'da sonlandı. Jean Roose kıtalar arasını ip üzerinde yürüyerek 1 saatte geçmiş oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Boğazı 15 Temmuz istanbul Etkinlik Ortaköy Kültür Yerel Spor

Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı

Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber geldi

 Sakarya'daki facia anbean güvenlik kamerasında! Fabrika cephanelik gibi patlamış

Sakarya'daki facia anbean kamerada! Cephanelik gibi patlamış

 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak

Dünyaca ünlü Türk kolonya devine şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
Görüntüler de iddia da vahim! Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı

Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı
Hangisi, kalıntıları İzmir'de bulunan bir antik kenttir? Hangisinin finalinde karşılaşan iki tenisçinin maçını yerinde seyreden biri New York'tadır? TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ Trabzonspor- Beşiktaş maçını kim kazandı? Visca neden kırmızı kart gördü? Edin Visca'nın kart gördüğü pozisyon! TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM! Trabzonspor- Beşiktaş maçı kaç kaç? TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ İLK 11'LER! Beşiktaş ilk 11'de kimler var? BEIN SPORTS CANLI (HD) İZLE Havalimanında aldatıldığını öğrendi! Olay nerede oldu? (VİDEO İZLE) KASIMPAŞA- FENERBAHÇE maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ Kasımpaşa- Fenerbahçe maçını kim kazandı? Fenerbahçe 3 puanı aldı mı? S SPORTS CANLI İZLE (LAS PALMAS- ATHLETIC BILBAO) Las Palmas-Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda? S Sport Plus 4K canlı maç izle! Bein Sports 1-2-3 canlı izle Bein Sports HD, şifresiz, kesintisiz maç izleme linki! GIRONA - BARCELONA MAÇI İZLE S SPORTS canlı (HD) izleme linki! S Sport Plus 4K canlı maç izle!
title