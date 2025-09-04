Halaç Göleti Projesi ile Modern Sulama Başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, modern sulamayı yaygınlaştırmak ve suyun her damlasını verimli şekilde değerlendirmek için yatırımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Niğde'nin Bor ilçesinde inşa edilen Halaç Göleti projesinde yürütülen inşaat çalışmalarında yüzde 55 fiziki gerçekleşme oranı aşılırken, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projeyi tamamlamak için adeta zamanla yarıştıklarını söyledi.

Gövde dolgusu tamamlanıyor

Genel Müdür Balta, gölette gövde dolgu imalatlarının devam ettiğini belirterek, "İnşaatta; ulaşım yolları, gövde sıyırma kazısı, dolusavak kazısı, dipsavak cebri boru imalatı ve jet grout işleri tamamlanmıştır" dedi.

3 bin 120 dekar arazi sulamaya kavuşacak

Halaç Göleti'nin bölge tarımı için büyük önem taşıdığını vurgulayan Balta, "Gölet sayesinde 3 bin 120 dekar tarım arazisi modern sulama ile tanışacak. Sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle çiftçimiz ürün çeşitliliğini artırabilecek" diye konuştu.

Temelden yüksekliği 40 metre olan göletin gövdesi, önyüzü membran ve beton kaplı kaya dolgu tipinde projelendirildi. Tamamlandığında 1 milyon 904 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olacak.

Ekonomiye yıllık 45 milyon TL katkı

Balta, Halaç Göleti'nin tamamlanmasının ardından bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte ülke ekonomisine yıllık 45 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti. - NİĞDE