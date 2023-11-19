Hakkârili gençlerden Çanakkale ve İstanbul gezisi

Hakkari Bağışlı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Dr. Hikmet Yaşar, "Kafilemiz büyük bir heyecanla Çanakkale şehitliklerini ziyaret etti ve ecdadımıza dualarımızla birlikte minnettarlığınızı sunduk" dedi.

Hakkari Bağışlı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Dr. Hikmet Yaşar, "Kafilemiz büyük bir heyecanla Çanakkale şehitliklerini ziyaret etti ve ecdadımıza dualarımızla birlikte minnettarlığınızı sunduk" dedi.

"İstanbul Tarihimiz Çanakkale Evimizdir" adlı proje çerçevesinde 18 dernek üyesi ve 12 öğrenci geziye çıktı. Dr. Yaşar, "Hakkari Bağışlı Gençlik ve Spor Kulübü tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne sunulan ' İstanbul Tarihimiz, Çanakkale Evimizdir' adlı proje çerçevesinde kafilemiz büyük bir heyecan ve feyizle Çanakkale şehitliklerini ziyaret etti. Ecdadımıza dualarımızla birlikte minnettarlığınızı sunduk. Çanakkale şehitlik alanlarını, Deniz Müzesini, Hamidiye Tabyalarını, tarihi kale ve birçok doğal ve tarihi yeri gezme fırsatı bulduk. İstanbul iline geçtik, yoğun hava muhalefetine rağmen Ayasofya ve Sultan Ahmet camilerini büyük bir heyecan ve duygu ile ziyaret ettik. Manevi ve milli duygularla bir kez daha beslendik. İnşallah salı günü Hakkari'ye döneceğiz" dedi. - HAKKARİ