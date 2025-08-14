Hakkari'ye Yeni İş Makinesi ve Mobil Konkasör Teslim Töreni

Hakkari Valisi Ali Çelik, beraberindeki heyetle il özel idaresine kazandırılan 1 adet mobil konkasör ve 11 iş makinesi olmak üzere toplam 12 aracın teslim törenine katıldı.

Toplam değeri 93 milyon 582 bin 930 lira olan araçlar, köy yolları ve kırsal alanlarda kullanılmak üzere hizmete sunuldu. Törende konuşan Vali Çelik, "Bugün 1 adet konkasör ve 11 iş makinesi olmak üzere toplam 12 aracımızı il özel idaremize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu araçlarımız köy yollarımızda ve kırsal bölgelerimizde hizmet verecek. Bu yıl içerisinde 37 iş makinesini, toplam 323 milyon 684 bin lira bedelle kurumumuza kazandırdık. Amacımız, en ücra köy ve mezralara ulaşabilecek güçlü bir araç filosuna sahip olmaktır" dedi.

Vali Çelik, yatırımların büyük bölümünün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe olarak sağlandığını belirterek, Cumhurbaşkanı ve bakana teşekkür ederek, "Allah kaza bela vermesin, tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Araç filosunun 7/24 hizmet vereceğini vurgulayan Vali Çelik, il özel idaresi personeline çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

1 su tankeri, 2 adet 4x4 arazi pikap, 1 transit pikap kasalı, 1 hidromek HMK greyder, 1 hidromek loder, 2 vidanjör, 1 mobil konkasörün teslim edildiği tören, araçların incelenmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - HAKKARİ