Hakkari'ye Yeni İş Makinesi ve Mobil Konkasör Teslim Töreni

Hakkari'ye Yeni İş Makinesi ve Mobil Konkasör Teslim Töreni
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Valisi Ali Çelik, il özel idaresine kazandırılan toplam 12 aracı teslim etti. Araç filosu, köy yollarında ve kırsal alanlarda hizmet verecek. Yatırımların büyük kısmı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edildi.

Hakkari Valisi Ali Çelik, beraberindeki heyetle il özel idaresine kazandırılan 1 adet mobil konkasör ve 11 iş makinesi olmak üzere toplam 12 aracın teslim törenine katıldı.

Toplam değeri 93 milyon 582 bin 930 lira olan araçlar, köy yolları ve kırsal alanlarda kullanılmak üzere hizmete sunuldu. Törende konuşan Vali Çelik, "Bugün 1 adet konkasör ve 11 iş makinesi olmak üzere toplam 12 aracımızı il özel idaremize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu araçlarımız köy yollarımızda ve kırsal bölgelerimizde hizmet verecek. Bu yıl içerisinde 37 iş makinesini, toplam 323 milyon 684 bin lira bedelle kurumumuza kazandırdık. Amacımız, en ücra köy ve mezralara ulaşabilecek güçlü bir araç filosuna sahip olmaktır" dedi.

Vali Çelik, yatırımların büyük bölümünün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe olarak sağlandığını belirterek, Cumhurbaşkanı ve bakana teşekkür ederek, "Allah kaza bela vermesin, tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Araç filosunun 7/24 hizmet vereceğini vurgulayan Vali Çelik, il özel idaresi personeline çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

1 su tankeri, 2 adet 4x4 arazi pikap, 1 transit pikap kasalı, 1 hidromek HMK greyder, 1 hidromek loder, 2 vidanjör, 1 mobil konkasörün teslim edildiği tören, araçların incelenmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı

Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Savcı Rezan Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş

Savcı, Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş! İşte verdiği yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan işareti verdi! İşte AK Parti'ye geçeceği iddia edilen 9 belediye başkanı

Erdoğan işareti verdi! İşte AK Parti'ye geçecek 9 belediye başkanı
Erdoğan imzaladı, TSK'da 185 üst rütbelinin yeri değişti

Erdoğan imzaladı, TSK'da komuta kademesi değişti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim

İmamoğlu ilk kez böyle konuştu: Adaylığım resmen engellenirse...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.