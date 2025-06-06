Hakkari'de Yıldırım Düşmesi: 3 İnek Telef Oldu

Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 3 inek telef oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Otluca köyünde etkili olan sağanak yağışın ardından yıldırım düşmesi sonucu 3 inek telef oldu.

Kent merkezine 7 kilometre mesafede bulunan Otluca köyüne bağlı Güza Gavana mevkiinde, büyükbaş hayvan sürüsü üzerine yıldırım düştü. Olayda üç inek telef oldu. Geçimini hayvancılıkla sağlayan İbrahim Çiftçi ve Behçet Çiftçi, "Yıldırım düşmesi bizim elimizde olan bir şey değil, tamamen doğal afet" dedi.