Hakkari'de Yıldırım Düşmesi: 3 İnek Telef Oldu
Hakkari'nin Otluca köyünde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu 3 inek telefon oldu. Olay, büyükbaş hayvan sürüsünü etkiledi.
Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 3 inek telef oldu
HAKKARİ - Hakkari'nin Otluca köyünde etkili olan sağanak yağışın ardından yıldırım düşmesi sonucu 3 inek telef oldu.
Kent merkezine 7 kilometre mesafede bulunan Otluca köyüne bağlı Güza Gavana mevkiinde, büyükbaş hayvan sürüsü üzerine yıldırım düştü. Olayda üç inek telef oldu. Geçimini hayvancılıkla sağlayan İbrahim Çiftçi ve Behçet Çiftçi, "Yıldırım düşmesi bizim elimizde olan bir şey değil, tamamen doğal afet" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MİMAR KAYA - Yerel