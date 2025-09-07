Hakkari'de Kırtasiye Fiyatları Aileleri Zorluyor

(HAKKARİ) - Okulların yarın açılacak olması nedeniyle Hakkari Yüksekova'da veliler kırtasiye alışverişine başladı. Ancak artan fiyatlar, birçok ailenin çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamasını güçleştiriyor. Eğitim-Sen Yüksekova Temsilcisi Mehmet Canan, velilerin fiyatlara, "Kuyumcuya mı geldik yoksa kırtasiyeye mi?" diyerek tepki gösterdiklerini belirtti.

Hakkari'de, özellikle asgari ücret ve altında ücretlerle geçinen aileler için okul hazırlıkları önemli bir maddi yük oluşturuyor. Veliler, kırtasiyelerdeki fiyatların geçen yıla oranla ciddi şekilde arttığını ve marketlerden daha uygun ürün temin etmeye çalıştıklarını söylüyor.

Eğitim-Sen Yüksekova Temsilcisi Mehmet Canan, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin çanta maliyetinin 3-4 bin lira arasında değiştiğini, lise düzeyinde ise bu rakamın daha da arttığını belirterek, "Asgari ücretle geçinen ailelerin bu yükün altından kalkması mümkün değil. Çocuğun beslenme çantasına yiyecek bir şey koyamadığı için okul öncesine göndermeyen aileler var. Bu tablo Hakkari'deki derin yoksulluğun bir yansımasıdır" dedi.

"Fiyatlar geçen seneye göre yüzde 60 civarında arttı"

Mehmet Canan ayrıca, sadece kırtasiye değil, ek kaynak kitapların da ciddi bir masraf oluşturduğunu ifade ederek, "Bir ilkokul kitabı bile 200 TL'nin altına düşmüyor. Veliler, öğretmenlerin verdiği listeyi tamamlamakta zorlanıyor. Kırtasiyelerde fiyatlar geçen seneye göre yüzde 60 civarında arttı. İnsanlar, 'Kuyumcuya mı geldik yoksa kırtasiyeye mi?' diye tepki gösteriyor" diye konuştu.

Veliler de benzer sıkıntılar yaşadıklarını anlattı. İki çocuk annesi Kevser Mermit, "Her bir öğrenci için yaklaşık 2 bin lira harcadım, ama eksiklerim hala var. Kırtasiyelerde fiyatlar daha yüksek olduğu için marketlerden alışveriş yapıyorum" dedi.

Berivan Gürdal ise "Bazı ailelerin üç-dört öğrencisi var. Fiyatlar yüksek olduğu için kırtasiye desteği sağlanmasını istiyoruz" diye konuştu.

10'uncu sınıf öğrencisi Nurşin Çakmakçı da "Fiyatlar çok pahalı olduğu için indirimli yerlerden alışveriş yaptım" ifadelerini kullandı.

"Satışlarımız düşük"

Kırtasiye esnafı Sinan Tayak ise satışların düşük olduğunu belirterek, "Okullar açıldı ama ciddi bir hareketlilik yok. Veliler fiyat araştırması yapıyor, toplu alışverişten vazgeçiyor. Bu durum bizi de olumsuz etkiliyor" dedi.