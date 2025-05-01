HAK-İŞ Niğde'de 1 Mayıs'ı kutladı: "Emeğin ve emekçinin yanındayız"

NİĞDE - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Kadir Yenel, sendika üyeleriyle birlikte basın açıklaması yaptı.

Yenel, yaptığı açıklamada, emeğin ve alın terinin kutsallığını vurgulayarak, emekçilerin sorunlarına dikkat çekti ve çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaştı.

Yenel, 1 Mayıs'ın sadece bir kutlama değil, aynı zamanda mücadele ve dayanışma günü olduğunu belirterek, "Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında emeğinden vazgeçmeden çalışan emekçilerin günüdür bugün. Bizler, emeğin hakkını savunmak için 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde omuz omuza yürüyen teşkilat mensuplarıyız" dedi.

Yenel: " İnsan onuru da evrensel değerlerle korunmalı"

Uluslararası dayanışmaya da dikkat çeken Yenel, "Filistin başta olmak üzere Doğu Türkistan'dan Arakan'a kadar pek çok coğrafyada insanlar temel hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmakta, ağır insanlık ihlallerine maruz kalmaktadır. Siyonist İsrail rejiminin Filistin halkına yönelik saldırıları, yalnızca bölge barışını değil, tüm insanlığın ortak vicdanını hedef almaktadır. Bizler, emeğin onurunu savunduğumuz kadar, insan onurunun da evrensel değerlerle korunması gerektiğine inanıyoruz. Küresel adaletin tesisi, yalnızca kendi sınırlarımız içinde değil; mazlum coğrafyalarda da barış, huzur ve özgürlüğün sağlanmasıyla mümkündür. HAK-İŞ, her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa, zulme ve sömürüye karşı durmaya; hak, hukuk ve adaletin sesi olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Basın açıklamasında, asgari ücretin enflasyona karşı korunması, vergide adaletin sağlanması, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması, iş güvencesi ve kıdem tazminatına erişimin garanti altına alınması, kayıt dışı istihdam ve çocuk işçiliği ile etkin mücadele, kadınların, gençlerin ve engellilerin istihdama katılımını kolaylaştıracak politikalar geliştirilmesi konularında da talepleri de dile getiren Yenel, sosyal güvenlik sisteminin tüm çalışanları kapsayacak şekilde düzenlenmesini ve ev işçileri gibi güvencesiz alanlarda çalışanların da haklarının tanınmasını istedi.